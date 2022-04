Hadházy: Ez egy elcsalt választás volt, ilyen körülmények között még egyszer nem szabad elindulni

„Az összefogás kevés. Teljes megújulás és igazi ellenállás kell” – indítja hétfő reggeli posztját Hadházy Ákos. Mint írja, tudja, hogy az ország egyik fele ma elkeseredve ébredt, de szerinte van pár dolog, amiről azonnal beszélni kel.

Hadházy szerint az első és legfontosabb, amit ki kell mondani, hogy ez egy elcsalt választás volt.

„Nem elsősorban tegnap csalták el, hanem az elmúlt 12 évben, a szemünk előtt: a propagandagépezet, a Fidesz pártkatonává besorozott polgármesterek, az EU-s támogatásból fizetett kegyencek és a pincsikutya szintjére süllyesztett »független« intézmények, ezek mind hozzájárultak a tegnapi eredményhez. A legnagyobb csalás évek óta a szemünk előtt zajlott: elcsalt választás az, ahol az állami tévébe négy év alatt öt percet beszélhet az ellenzék. Elcsalt választás az, ahol a kormány évek óta folyamatosan kampányol óriásplakátokon és még az utolsó hónapban, a hivatalos kampány alatt is a kormány hirdette Orbánt a plakátokon (demokráciákban csak ezért megismételnék a választást)”

Hadházy azzal folytatja, hogy tegnap is történtek csalások, elmondása szerint nagyon sok helyről kapott olyan jelzéseket, hogy a munkavállalóktól elvárják a fideszes szavazatot, amit fényképpel kell igazolni.

„A szavazatvásárlásokról pedig eddig is tudtunk, csak az ár (tízezer forint) volt az újdonság. A szavazólap fényképezésének engedélyezése ezt a bulit is megkönnyítette, a korábbi láncszavazásos módszer után ipari méretekben mehetett a csalás. Sajnos, ezeket nem lehet bizonyítani és ha lehetne is, kihez lehetne fordulni? Az NVB-hez vagy az Alkotmánybírósághoz? Még viccnek is rossz.”

A független képviselő emellett ír arról, hogy a Fidesz kétharmada a levélszavazásnak is köszönhető, amiről az NVB azt állítja, hogy nincs hatásköre ellenőrizni a tisztaságát. Majd áttért az ellenzék kérdésére: mint mondja, ő évek óta amellett volt, hogy ilyen körülmények mellett nem szabad elindulnia az ellenzéknek, de ha már mégis az indulás mellett döntöttek, három feladatuk lett volna: az összefogás, a megújulás és az ellenállás.

„Az első nagyjából sikerült, de nem teljesen (megfogadtam, hogy nem keresek bűnbakot, ezért nem részletezném, hogy a kampányban milyen hiányosságok voltak). Viszont a legnagyobb hazugság - amivel saját magunkat csaptuk be - az volt , hogy ÖNMAGÁBAN az összefogás győzelemre vezet. Pedig ez csak az alapfeltétel volt, mielőtt a másik kettőnek nekiállunk. A megújulás viszont nem igazán sikerült. Voltak részeredményeink, de az összefogásban valahogy mindig fontosabb volt, hogy mindenkinek, aki eddig ott volt, ezután is meglegyen a széke.”

Az előválasztás Hadházy szerint jó eszköz volt, érdemes megtartani hosszabb távon, de az kár, hogy a pártok a lista összeállítását már nem bízták a választókra.

A legrosszabban pedig az ellenállás dolgában álltak, szinte sehogy szerinte.

„A parlamenti szereplés helyett sokkal fontosabb lett volna aktív ellenállással fellépni a propaganda ellen, megvédeni sajátjainkat, illetve megszervezni azokat az erőket, amelyek ellent tudnak tartani a fideszes nyomulásnak. Ez nem sikerült, ez mindannyiunk hibája, így az enyém is. ”

Arra a kérdésre, hogy akkor most mi legyen, Hadházy szerint a legfontosabb annak kimondása, hogy ilyen körülmények között még egyszer nem szabad elindulni.

„A következő választásokig pedig -bármikor is lesznek- semmit sem szabad úgy csinálni , mint eddig. Teljes újratervezésre van szükség! Az Országgyűlés alakuló – a választások eredményét hitelesítő – ülésén csak akkor szabad részt venni, ha az ellenzék garanciákat kap arra, hogy visszakapja ellenőrző szerepét (például konszenzusos közmédia vezető, ellenzéki javaslatra kötelezően felálló parlamenti vizsgálóbizottságok, a képviselők szabad belépési jogának visszaállítása a közintézményekbe stb.). Ameddig erre sor nem kerül, addig a bizottsági tisztségekről megállapodni nem szabad! Aki az imént említett jogosítványok biztosítása nélkül a parlamentben külön fizetéssel járó tisztséget vállal (jegyző, alelnök, bizottsági elnök stb.), az hajlandó elvállalni a díszletellenzéki szerepét, és lemond a közös kiállás, érdekérvényesítés politikájáról. Ki kell mondani: interpellálgatni, az elcsalt választáson hatalmat kapott kormány törvényjavaslatairól vitatkozgatni ugyanúgy kollaboráció lenne, mint ahogy Putyin parlamenti "ellenzékének" munkája is csak Putyin hatalmának legitimálására elég.”

Majd így zárja a posztját:

„A mandátum felvételére egy elcsalt választás után csak egyetlen mentség van: ha az azzal járó fizetésből élő politikusként végre azt csináljuk, amit az elfecsérelt előző négy évben csinálnunk kellett volna. A látszatparlament látszatvitái helyett megszervezzük a valódi ellenállást és megszervezzük magunkat. Az ellenzéki képviselők, ellenzéki pártok közös felelőssége, hogy az országgyűlés alakuló ülése előtt közös választ adjunk választóinknak erre a tragikus helyzetre. A következő napokban el kell végezni a gyászmunkát! Nem lesz egyszerű, mert sokan elvesztették minden reményt és a helyzet tényleg tragikus. Aztán neki kell állni újratervezni mindent és dolgozni újra, hogy a tragédia ne legyen végzetes.”