Osváth Zsolt: A politikai szerepvállalásomat ebben a formában befejezem

„Azért semmisültem meg, mert én ebben a dologban hittem, Igyekeztem a legjobb tudásom szerint segíteni ezt. Éppen ezért én személyes kudarcként is megélem, Szívből csináltam, meggyőzédésből. Nem tudtak volna annyit fizetni, hogy olyat csináljak, amivel nem értek egyet” – így kezdi legújabb videóját Osváth Zsolt, aki egyben bejelentette azt is, hogy politikai szerepvállalását ebben a formában befejezi.

Osváth az előválasztás alatt sorra hívta meg youtube-os, Zshowtime című műsorába az ellenzéki jelölteket, Márki-Zay Pétert többször is. Utóbbiról azt mondta, „sokszor hibázott, sokszor fogalmazott úgy, ahogy egy miniszterelnök-jelölt nem tehetné”, de szerinte „nem lehet minden felelősséget rátolni”. Elmondta azt is, hogy úgy gondolja, van valami, amit a Fidesz tud, az ellenzék pedig nem, „az összetartás”.

„Ebben a választási rendszerben persze úgy is lehet valakinek kétharmada, ha az ország 33 százaléka szavaz rá, de baszki ebben a választási rendszerben kellett volna győzni, vagy legalább azt a kurva kétharmadot elkerülni.”

Arról is beszélt, hogy két napja nem eszik, és bár szeretne az országban maradni, párjával már tervezik, hogy külföldre költöznek.

„Egy hét után honvágyam van, bárhol vagyok. A magyarság a véremben van, a szívembe égett. Éppen ezért undorral és rosszulléttel tervezzük a külhoni létünket. Viszont muszáj lennie egy B-tervnek. Nem azt mondom, hogy holnap csomagolunk és elmegyünk, hanem azt mondom, amit eddig is. Hogy ha itt nem lehet olyan életem, amit én egyszer elterveztem magamnak a szerelmemmel, a gyerekemmel, a családommal, akkor ezt az álmunkat, a mi életünket külföldön váltjuk valóra. És most életbe lépett a B-terv, hogy elkezdjünk kifele kacsintgatni. Egyszerűen nem várom meg, hogy jön egy olyan törvény, hogy nem beszélhetek a YouTube-on, csak erről és erről a témáról. Nem várom meg, hogy annyira ellehetetlenítsenek, ami már nemcsak anyagilag, de pszichésen és mentálisan is teljesen tönkretesz.”

Azt mondta, ameddig tud, marad, és másokat is arra buzdít, hogy „csak az utolsó pillanatban szálljanak fel a repülőre vagy a buszra”.

„Azt gondolom, hogy a politikai szerepvállalásomat ebben a formájában a mai nappal befejezem. Mire ez a videó kint lesz, addigra a kanapés beszélgetős, illetve az olyan társadalmi problémákat feszegető videókon kívül, ahol politikai véleményt mondtam, eltávolítom a csatornámról”

– mondta Osváth, aki hozzátette, nem azért teszi ezt, mert szeretné ezeket „meg nem történtté tenni”, hanem mert szeretné ezzel mindenki számára világossá tenni, hogy az a fajta ellenzéki kampány és politika, ami végigkísérte az elmúlt egy évét, „az itt a végéhez ért”.