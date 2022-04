Szijjártó: Itt lenne az ideje, hogy Ukrajna befejezze a vádaskodást, az inzultálást

Magyarország továbbra sem szállít fegyvereket Ukrajnába, és nem is engedjük át a közvetlenül szállítmányokat - mondta Szijjártó Péter külügyminiszter Brüsszelben, a NATO külügyminiszteri tanácsülése után. Szijjártó elmondta, hogy ez tagállamon belüli döntés, és a NATO-ülésen sem hangzott el semmi olyan, ami erre kötelezne bennünket.

Magyarország az energiahordozókra vonatkozó szankciókat továbbra sem szavazza meg, mert az az országnak “aránytalan nehézségeket és károkat okozna.” A külügyminiszter elmondta, hogy kőolajból naponta húszezer tonnát importálunk, földgázból pedig évi nyolc és fél milliárd köbmétert. “Ha valaki most jelentkezne, hogy ezt pótolni tudja, szívesen egyeztetünk a továbbiakról. De az a helyzet, hogy ilyen nincs."

Az ukrán külügyminisztérium közleményére is reagált Szijjártó, miszerint Magyarország az ukrajnai háborút is felhasználta a választási kampányban. Szerinte itt lenne az ideje, hogy Ukrajna befejezze a vádaskodást és az inzultálást. “Több mint ötszázezer menekültet fogadtunk be, mégis támadnak bennünket. Ha ez az ukrán módja a köszönetnek, akkor nagyon szívesen."