Elon Musk bevásárolta magát, de nem ül be a Twitter igazgatótanácsába

Ezt Parag Agrawai, a Twitter igazgatója jelentette be Twitteren. Bejegyzésében megosztott egy levelet, amiben úgy fogalmazott, izgatottan várták az együttműködést, és tisztában voltak annak kockázataival is. Azt írta, Musknak van a legnagyobb részesedése a cégben, de végül úgy döntött, nem ül be az igazgatótanácsba.

Agrawai szerint „ez a legjobb, ami történhet”, hozzátéve, hogy mindig is figyelembe vették a tulajdonosok észrevételeit, akkor is, ha nem ülnek az igazgatótanácsban.

Miután Elon Musk részvényeket vásárolt, rögtön változtatásokat javasolt, kitalálta például, hogy legyen a Twitteren szerkesztés gomb. Arra, hogy végül miért döntött úgy, hogy nem ül be az igazgatótanácsba, egyelőre nem adott magyarázatot. (CNN)