Az osztrák kancellár szerint Bécs-Budapest-Berlin tengely ellenzi az oroszok elleni gázembargót

Nemcsak Ausztria, hanem Magyarország és Németország is ellenzi, hogy az EU embargót vessen ki az orosz gázvásárlásra. Erről Karl Nehammer osztrák kancellár nyilatkozott a CNN-nek.

Nehammert a hétfői moszkvai látogatásáról kérdezték a hírcsatornán. Az osztrák kancellár szombaton még Kijevben tárgyalt Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, mint mondta, éppen az készítette a moszkvai útra, amit ott tapasztalt. Az osztrák kancellár volt az első, aki személyesen kereste fel a háborút kirobbantó Vlagyimir Putyint a támadás megindítása óta.

Bár a kancellár azt mondta, hogy a telefonos megbeszélések helyett hatásosabb személyesen Putyin szemébe mondani, hogy fejezze be a háborút, és szembesíteni a háborús bűnökkel, valójában már a megbeszélésük után azt mondta, hogy nem lett optimistább attól, amit az orosz elnöktől hallott.

Karl Nehammer Moszkvában Fotó: NATALIA KOLESNIKOVA/AFP

A CNN műsorvezetője rákérdezett arra, hogy Zelenszkij az orosz energiavásárlások bojkottjára szólította fel az EU-t, és személyesen is ennek támogatására kérte fel a kancellárt. Erre válaszolta azt Nehammer, hogy mindent megtesznek az orosz gázfüggőség csökkentéséért, (hozzánk hasonlóan Oroszországból szerzik be a szükséges mennyiség 80 százalékát), de az orosz gázvásárlást most azonnal képtelenség leállítani. Aztán megemlítette, hogy Németország és Magyarország sem támogatja a gázembargót.

Hasonló érveket hozott fel, mint amit Orbán Viktor is szokott, támogatják az oroszok elleni szankciókat, de fontos, hogy azok jobban fájjanak az oroszoknak, mint az EU-nak.