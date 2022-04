Hárman sérültek meg gellert kapott rendőrségi lövedékek miatt Svédországban

Hárman is megsérültek Svédországban Norrköping városában gellert kapott rendőrségi lövedékek miatt, miután szélsőjobboldali tüntetőkk felgyújtottak egy Koránt – írja a Reuters.

A rendőrség közleménye szerint egyik sérülés sem életveszélyes. Azt írták, a gellert kapott lövedékek miatt megsebesült három embert kórházban ápolják, és mindhármukat letartóztatták. Hozzátették, hogy Norrköpingben este már nyugodt volt a helyzet. A Reuters azt írja, ellentüntetők támadtak a rendőrökre a bejelentett szélsőjobboldali tüntetések előtt.

Az elmúlt napokban több svéd városban is zavargások voltak, több rendőr megsérült, sok autót felgyújtottak. A zavargások azután törtek ki, hogy Rasmus Paludan dán szélsőjobboldali mozgalmár, aki többek között rasszizmusért is ült börtönben, most tüntetéseket szervezett, ezekre pedig kapott is engedélyt.

A tüntetésekre többen ellentüntetésekkel reagáltak. Stockholm, Linköping és Norrköping után pénteken Örebro belvárosában volt zavargás, 12 rendőr sérült meg és 4 rendőrautót felgyújtottak, a rohamrendőröket kövekkel dobálták meg. (Reuters)