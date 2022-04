Több lövöldözés is volt vasárnap Amerikában

Egy dél-karolinai étteremben vasárnap reggel lövöldöztek, az ABC információi szerint az ügyről egyelőre nem sokat tudni, mindössze annyit, hogy legalább kilenc ember megsérült. Egy nappal korábban egyébként szintén Dél-Karolinában Columbia egyik bevásárlóközpontjában is lövöldözés volt, ott 14 ember megsérült.

Vasárnap Pittsburgh-ben is lövöldöztek, az ABC szerint két fiatalkorú meghalt és legalább nyolcan megsebesültek, miután valaki vasárnap hajnalban legalább ötven lövést adott le egy buliban, amit egy Airbnb-lakásban tartottak. A rendőrség szerint legalább kétszázan lehettek a bulin, voltak akik az ablakon kiugorva menekültek, miután meghallották a lövéseket.

Fotó: JEFF SWENSEN/Getty Images via AFP

A cikk szerint az elmúlt kilenc napon belül ez már a harmadik alkalom volt, hogy lövöldözés tört ki egy Airbnb-bérleményben tartott buli során. Az elmúlt napokban Houston egyik külvárosában történt egy hasonló eset, a kaliforniai Sacramento közelében pedig meghalt egy tinédzser.

A hatóságok jelentése szerint a most vasárnapi lövöldözésben Pittsburgh-ben összesen tíz embert lőttek meg, köztük van a két fiatalkorú is, akik meghaltak. Szintén a rendőrségi közleményből derült ki, hogy a helyszínen begyűjtött töltényhüvelyek alapján arra jutottak, hogy több fegyverrel, köztük puskákkal is lőttek.