Ukrán civilek szerint megkötözték, megverték, éheztették, nemi erőszakkal fenyegették őket az oroszok egy kínzókamrában

Orosz fogságból szabadultak szerint a Szumi régióban található Trosztjanyecben gyakorlatilag kínzókamrákat műtködtetek az oroszok. Az Independent cikke szerint a kínzások áldozatainak beszámolói újabb bizonyítékok arra, hogy Ukrajnában az orosz megszállók háborús bűnöket követnek el.

Valaki a lerombolt épületek között sétál Trosztanyecben 2022. március 29-én Fotó: FADEL SENNA/AFP

Az egyik fogoly szerint miközben ő megkötözve, bekötött szemekkel feküdt, mellette agyonvertek egy férfit. Elmondása szerint hallotta, ahogy ropognak a férfi csontjai, közben pedig az oroszok azt mondták: „Ha meghal, akkor meghal. Minden ukránnak meg kell halnia.”

Szerinte a férfi holtteste reggelig mellette volt, és amikor elvitték mellőle, még két embert vittek be, szintén civileket. Azt mondta, tíz napig éheztették és kínozták őket, az orosz katonák nemi erőszakkal fenyegették őket, arra kényszerítették őket, hogy a saját ürülékükben üljenek és többször is tartottak „látszatkivégzéseket”. Az egyik fogoly az Independentnek a helyet is megmutatta a trosztjanyeci vasútállomás alatti pincében, ahol napokig kínozták őket. A fotók szerint a néhány négyzetméteres pince fala még mindig véres volt.

A fogvatartottak közül hárman meghaltak vagy eltűntek. Egyikőjüket a beszámolók szerint megölték, két másikat pedig szinte eszméletlenre vertek, mielőtt elvitték őket, de nem tudni, hogy hova.

Egy másik fogoly az Independentnek azt mondta, megszúrták a bal lábán, levetkőztették és nemi szervének megcsonkításával fenyegették és azzal, hogy megerőszakolják. A 33 éves férfi állítása szerint az orosz katonák egyszer áramütést mértek a fejére és annyira brutálisan megverték, hogy már azért könyörgött fogvatartóinak, hogy öljék meg. Csuklóján, lábán és bokáján még mindig látszanak a kínzások nyomai, a jobb kezét elvesztette.

Oroszország többször is tagadta, hogy Ukrajnában civileket céloztak volna meg és hogy háborús bűnöket követtek volna el. Moszkva szerint a kínzással, nemi erőszakkal, kivégzésekkel és gyilkosságokkal kapcsolatos vádak „hamisítványok”.

Csak az Independent több tucatnyi tanúvallomást gyűjtött össze, amelyek a nemzetközi jog megsértésére utalnak az ország több régiójában, például Trosztjanyecben, és attól tartanak, hogy a vasútállomás alatti kínzókamra csak a jéghegy csúcsa. Az ukrán rendőrség pénteki közleménye szerint csak Kijev külvárosában eddig több mint 900 civil holttestét gyűjtötték össze, 95 százalékukat lövésekkel végezték ki.

Richard Weir, a Human Rights Watch (HRW) kutatója szerint a trosztjanyeci vádak „tragikus kiegészítései az orosz erők által elkövetett nyilvánvaló háborús bűnök egyre növekvő listájának”. Szerinte ezeket „alaposan és függetlenül ki kell vizsgálni, a felelősöket pedig felelősségre kell vonni”.

A háború előtt a húszezer lakosú Trosztjanyec csak egy vidéki város volt, ami leginkább csokoládégyáráról, nyári zenei fesztiváljairól volt ismert, illetve arról, hogy itt élt egykor Csajkovszkij. Az Independent beszámolója szerint a város most egy felrobbantott, sáros pokol.