Megindult az utolsó roham Mariupol védői ellen

A napok óta tartó folyamatos bombázás után orosz különleges alakulatok rohanták le az Azovsztal acélgyárat Mariupolban. Ide húzódtak vissza a város védői, és a beszámolók szerint még vagy ezer civil - köztük sokan a még kitartó ukrán védők hozzátartozói - is itt talált menedéket a harcok elől.

Az Azovsztal acélgyár Mariupol tengerpartján. Fotó: ILYA PITALEV/Sputnik via AFP

A különleges erők rohamáról Eduard Baszurin, az ún. Donyecki Népköztársaság, az egyik kelet-ukrajnai szakadár állam vezetője számolt be a Russia 24 orosz állami hírtelevízióban. Elmondása szerint a támadók légi és tüzérségi támogatással kezdték meg rohamukat az Azovsztal gyárának kiterjedt pincerendszerében beásott ukrán védők ellen. Hogy ez a támadás mennyire lesz kíméletes, arról árulkodik, hogy Baszurin a Russia 24-nek nyilatkozva tagadta, hogy az üzem területén civilek is tartózkodnának.

Baszurin volt az, aki a múlt héten az ukrán védők "kifüstölését" vetette fel, közvetlenül azelőtt, hogy a várost védő Azov ezred beszámolója szerint az orosz erők gáztámadást intéztek volna ellenük - ennek tényét független forrásból még mindig képtelenség hitelesen ellenőrizni, bár az ukránok a legmagasabb szinten is beszámoltak róla.

Mariupolt a háború kezdete óta ostromolják az orosz erők, a város körül március 4-én zárult be az ostromgyűrű. Az orosz erők döbbenetes számbeli fölénye ellenére - ukrán részről a 36-os tengerészgyalogos dandár és az Azov ezred, kb. háromezer katona védte a várost mintegy 15 ezer orosszal szemben, akik ezen a fronton zavartalanul kaptak utánpótlást a közeli Oroszországból - az ukrán védők 47. napja tartanak ki, annak ellenére, hogy a városban már az ostrom második hetében megszűnt a víz-, a gáz- és az áramellátás, és az oroszok még a polgári lakosságnak szánt segélyszállítmányokat se engedték be. (Via BBC 1, 2)