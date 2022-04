A jelek szerint az oroszok kissé felkészületlenül vágtak bele nagy keleti offenzívájukba

Április 19-én már nem csupán az ukránok, hanem az orosz illetékesek is bejelentették, hogy megindult az oroszok nagy keleti offenzívája, ezzel új szakaszába lépett a háború. Az offenzíva azonban egyelőre nem dinamikus előretörések sorozata. Az Institute for the Study of War elemzése szerint az első napján az oroszok Izjumtól Mikolajivig, vagyis nem csupán a keleti arcvonalon, hanem az orosz megszállás teljes, Dél-Ukrajnán át húzódó frontjában heves légi és tüzérségi bombázásba kezdtek.

Életkép egy kramatorszki kórházból. Kramatorszk lehet az egyik célpontja az orosz offenzívának, az izjumi zsebből kitörő orosz alakulatok az irányába haladva próbálhatják bekeríteni az ukrán erőket. Fotó: MARKO DJURICA/REUTERS

A manőverek elindítását minden bizonnyal az hátráltatja, hogy az oroszok még mindig csapataik megerősítésén, embereik és fegyverzeteik utánpótlásán dolgoznak. Vagyis megállapításaik szerint "az oroszok még nem teremtették meg egy teljes körú offenzíva feltételeit". Még újjászervezni se volt idejük a kijevi csatában szétvert százlóaljharccsoportjaikat, nemhogy felkészíteni az újabb bevetésre. "A jelek szerint még mindig a logisztikai és irányítási képességeik kiépítésén dolgoznak, miközben már megindították a következő nagyobb támadó műveletüket" - írták elemzésükben.

Az orosz haditerv az ISW elemzése szerint az ukrán csapatok széles átkarolása lehet az izjumi zsebből és Donyeck városából kiindulva, miközben az átkarolandó ukrán alakulatokat a luhanszki fronton, Popaszna és Severodoneck térségében is támadják, ezzel akadályozva visszavonulásukat. Nagy eredményeket azonban egyelőre nem értek el, csak Kreminnánál sikerült áttörniük, betörve a városba. Az ISW szerint egy ilyen léptékű átkarolás ilyen heves ukrán ellenállás mellett sok időbe telhet. Arról nem is beszélve, hogy még a sikere esetén is olyan létszámú ukrán erőket zárnának katlanba, amik aztán hosszú ideig lennének képesek tartani magukat, vagy akár ki is törhetnének.

Ennek alternatívája több kisebb átkaroló művelet lehetne, amiben kisebb ukrán alakulatokat zárnának körbe és számolnának fel, ám ez olyan szintű szervezettséget és irányítást feltételez, aminek a háborúban eddig az orosz haderő nem mutatta jelét.

A nagy átkarolással kapcsolatban további probléma lehet az orosz logisztika, ami az eddigi harcok során szintén nem vizsgázott jól. Eleve már az izjumi zseb is száz kilométer mélyen nyúlik be az ukrán vonalak mögé, és az itt harcoló alakulatokat is jellemzően egy útvonalon tudják csak ellátni. Az ukrán erők pedig a kijevi csatában már bebizonyították, hogy sikeresen képesek támadni az ilyen elnyúló utánpótlásvonalakat, lényegében megbénítva ezzel a frontvonalban harcoló orosz egységeket - Izjumot például már a háború első hetében elérték az oroszok, ám onnan már hetek óta nem képesek kitörni.