Mariupoli pincében halt meg a 91 éves holokauszt túlélő

Meghalt egy idős nő, aki túlélte Mariupol náci megszállását a második világháborúban, közölte az ukrán külügyminisztérium. A 91 éves Vanda Obiedkova állítólag április elején hunyt el egy áram, víz és fűtés nélküli óvóhelyen. Lánya szerint az ostromlott város pincéjében úgy éltek, mint az állatok.

Vanda tízéves volt, amikor 1941 októberében a német csapatok elfoglalták Mariupolt. (BBC)

At 10 years old, Vanda Obiedkova survived the German occupation of Mariupol. Vanda was 91 when #Russian army invaded her city. 81 years after Nazi regime, she died. Dying in a basement, freezing, pleading for water, Holocaust survivor asked: “Why is this happening?”#SaveMariupol pic.twitter.com/yO9Gn18bJZ