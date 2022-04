Wimbledon az orosz teniszezők kitiltására készül

Danyil Medvegyev, orosz teniszező, az ATP-világranglista 2. helyezettje Fotó: OSCAR GONZALEZ/NurPhoto via AFP

A New York Times szerint az All England Club és a wimbledoni szervezőbizottság hamarosan bejelentheti, hogy orosz és fehérorosz játékosok nem léphetnek pályára az idei tenisztornán Oroszország ukrajnai inváziója miatt.

Amennyiben ez megtörténik, a júniusban esedékes wimbledoni Grand Slam-torna lehet az első olyan teniszesemény, amelyik nem engedélyezi az orosz és fehérorosz sportolók versenyzését.

A döntés messze nem csak szimbolikus, a teniszvilág jelenlegi elitje ugyanis tele van kiváló orosz sportolókkal. Négy orosz férfi szerepel az ATP Tour első 30 helyezettje között - köztük a 2. helyen álló Danyil Medvegyev, aki a US Open címvédője, igaz, jelenleg sérvműtétje után lábadozik, egyáltalán nem biztos, hogy el is tudna indulni a tornán.

Öt orosz nő szerepel továbbá a WTA Tour 40-es ranglistáján, élükön a 15. helyen álló Anasztaszija Pavljucsenkovával. A fehérorosz Arina Szabalenka a negyedik helyen áll, és tavaly Wimbledonban elődöntős volt. Honfitársa, Viktoria Azarenka, aki korábban első kiemelt is volt, most a 18. helyen áll.

A háború februári kitörése után hamar kitiltották az oroszokat és fehérorosz szövetségeseiket az olyan csapatversenyekről, mint a Davis Kupa és a Billie Jean King Kupa, amelyeket 2021-ben orosz csapatok nyertek. A moszkvai férfi és női Tour-versenyeket pedig törölték, akárcsak számos alacsonyabb szintű eseményt Oroszországban és Fehéroroszországban. A Nemzetközi Teniszszövetség bejelentette továbbá az Orosz Teniszszövetség és a Fehérorosz Teniszszövetség tagságának felfüggesztését.

Az orosz és a fehérorosz játékosok azonban továbbra is versenyezhetnek a profi turnékon nemzeti azonosító nélkül, de az eredményjelző táblákon, a sorsolásokon és a közzétett számítógépes ranglistákon nem szerepelhetnek zászlók vagy országok a nevük mellett.

A teljes eltiltást azonban több korábbi és jelenlegi ukrán játékos is követelte, köztük a feltörekvő női sztár, Marta Kosztyuk és a korábbi játékos Olga Szavcsuk, az ukrán Billie Jean King-kupa-csapat kapitánya.

Az egyéni sportágakban a tiltások minden sportágban más szinten valósulnak meg, és a helyzet azért sem fekete-fehér, mert az eltiltottak között is sokan vannak, akik egyébként elítélik az orosz agressziót. Ilyen például az ATP-listán férfi egyesben nyolcadik helyen álló orosz Andrej Rubljov vagy a már említett Pavljucsenkova. Erre utalt a Steve Simon, a WTA vezetője is a BBC-nek adott márciusi interjújában:

„Nagyon határozottan úgy érzem, hogy megint csak nem az egyes sportolókat kellene büntetni egy olyan önkényuralmi vezetés döntései miatt, amely nyilvánvalóan szörnyű, elítélendő dolgokat tesz".

Wimbledon, a legrégebbi Grand Slam-torna, valószínűleg kilóg a sorból ebben a kérdésben.

A jövő hónapban kezdődő párizsi Roland Garros, - a következő Grand Slam-torna a naptárban - nem jelezte, hogy fontolgatnák a kizárásokat, és a U.S. Open sem, amelyet augusztus végén és szeptember elején rendeznek New Yorkban.

A szokásos turnéversenyek - például az e heti barcelonai, belgrádi, isztambuli és stuttgarti tornák - oroszokkal és fehéroroszokkal a mezőnyben folytatódnak.

De ha Wimbledon meghozza ezt a döntést, amit egyébként a New York Times szerint a brit kormány is támogat, az lavinát indíthat el a sportágon belül. Mégiscsak a legnagyobb presztízsű versenysorozatról van szó, ahonnan a II. világháború óta nem tiltottak ki játékosokat a nemzetiségük miatt. (New York Times)