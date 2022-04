Pár hét alatt 12 országban ütötte fel a fejét egy rejtélyes hepatitisz, ami gyerekeket betegít meg

Folyamatosan újabb jelentések érkeznek egy ismeretlen eredetű, akut hepatitisz eseteiről, ami kisgyermekek körében fordul elő. A WHO Európai Régiójának 11 országából és a WHO Amerikai Régiójának egy országából legalább 169 ismeretlen eredetű akut hepatitiszes esetet jelentettek. Ezt a meglehetősen nyugtalanító jelentést tette közzé szombaton a WHO a különböző fertőzéssel terjedő betegségeket listázó oldalán. Minderről egy térképet is közzé tettek:



Az eseteket Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságából (Egyesült Királyság) (114), Spanyolországból (13), Izraelből (12), az Amerikai Egyesült Államokból (9), Dániából (6), Írországból (<5), Hollandiából (4), Olaszországból (4), Norvégiából (2), Franciaországból (2), Romániából (1) és Belgiumból (1) jelentették. Forrás: WHO

Az első esetekről április 15-én jelent meg egy jelentés. Akkor még csak az Egyesült Királyságban és Észak-Írországban fedezték fel a betegséget, mostanra a térképen is jól látszik, hogy 11 európai országban és az Egyesült Államokban is jelen van.

Az esetek egyhónapos és 16 éves kor közötti gyerekeket érintettek. Tizenhét gyermeknél májátültetésre is szükség volt és legalább egy halálesetről is beszámoltak.

Az azonosított betegek akut májgyulladással küzdenek. Sok esetben gyomor-bélrendszeri tünetekről, köztük hasi fájdalomról, hasmenésről és hányásról számoltak be, amelyek megelőzték a súlyos akut hepatitis megjelenését. A májenzimek magasabb szintje is előfordul az ezzel járó sárgasággal együtt.

Az akut vírusos hepatitiszt okozó gyakori vírusokat (hepatitis A, B, C, D és E vírus) egyik esetben sem mutatták ki. Legalább 74 esetben az adenovírus egy fajtáját mutatták ki a betegekben, covid fertőzést pedig 20 gyermeknél azonosítottak. 19 esetben a két fertőzés egyszerre volt jelen a betegek szervezetében.

A WHO ismertetőjében azt írják, ilyen súlyos tüneteket eddig nem okozott egyetlen adenovírus sem. Az eseteket legnagyobb számban bejelentő brit egészségügyi hatóságok fokozott figyelmet kérnek a az orvosoktól szerte a világban a májgyulladásos tünetek vizsgálatakor, hogy minél előbb rájöjjenek, mi okozza ezt a megbetegedést. Egyelőre nem javasolnak semmilyen korlátozást a betegségek miatt és a megelőzésre is csak a rendszeres kézmosás és a megfelelő higiénia fenntartása az egyetlen tanács.