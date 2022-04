Boris Johnson azt ígéri, „megbüntetik” azokat a képviselőket, akik az Angela Raynerről szóló pletykát kitalálták

Boris Johnson azzal fenyegetőzött, hogy ha valaha is azonosítják az Angela Raynerről szóló pletyka forrását - ismeretlen tory képviselőket -, akkor megrendszabályozza őket és „földi borzalmakat” szabadít rájuk. A pletyka, miszerint Angela Rayner munkáspárti képviselő Elemi ösztön-taktikával akarta volna elterelni Boris Johnson figyelmét a brit parlamentben, vasárnap került nyilvánosságra a Mail on Sunday cikkében. Rayner visszautasította és nőgyűlölőnek nevezte ezt az állítást, és Johnson is elítélte Twitteren. A miniszterelnök a cikk után sms-t is írt Raynernek, hogy megerősítse a véleményéről.

A munkáspárti Angela Rayner felszólalása a brit alsóházban 2020. május 20-án. Fotó: AFP

Hogy Johnson milyen úton-módon találná meg a pletyka forrásait, nem teljesen világos, ugyanis a miniszterelnöki hivatal nem indít nyomozást az ügyben, hogy ki tette a Raynerről szóló megjegyzéseket az újságnak. Egy forrás szerint azért, mert az ilyen vizsgálatok ritkán találják meg a kérdéses személyt.



Chris Philp technológiai miniszter azt mondta a BBC-nek, elvárja a Konzervatív Párttól, hogy a dolog végére járjanak és megpróbálják megtalálni a forrást, ugyanakkor kétli, hogy a Mail on Sunday felfedné, ki tette ezeket a megjegyzéseket. (BBC)