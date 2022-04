Kim Dzsongun bejelentette, hogy növelik Észak-Korea nukleáris erejét

Észak-Korea vezetője erről hétfőn, egy katonai parádén beszélt, ahol olyan, a nukleáris fegyverek célba juttatására tervezett, interkontinentális ballisztikus rakétákat is bemutattak, amelyeket nem használhatnának.

De használnak, pontosabban tesztelnek. Először 2017 márciusban teszteltek egy ilyen ballisztikus rakétát, az Egyesült Államok akkor több szankciót is bevezetett az országgal szemben.

Kim Dzsongun úgy fogalmazott, most a lehető „leggyorsabb ütemben” fejlesztik és erősítik az ország nukleáris erőit, amelyeknek „készen kell állniuk”, hogy bármikor „gyakorlatozhassanak” velük. Arról is beszélt, hogy Észak-Korea nukleáris fegyverei alapvetően elrettentő eszköznek számítanak a háború ellen, „de más céllal is bevethetők”. (BBC)