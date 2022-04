Az utcán támadt egy ukrán nőre a Svédországban élő orosz tanárnő, gyorsan utolérte a végzete

A stockholmi orosz nagykövetség közelében járt éppen az ukrán Helga Kayda, amikor arra lett figyelmes, hogy egy idős nő letépi és megtapossa az ukrán zászlót, majd ukrán szimbólumokat szór szét. Amikor megkérdezte, miért csinálja, a nő, aki, mint kiderült, orosz volt, durván rátámadt. Fasisztának, prostituáltnak nevezte Kaydát, becsmérlő megjegyzéseket tett a ruháira, majd hosszan dicsérte saját kiválóságát, saját öltözéke nagyszerűségét. Azt is mondta, hogy az ukrán nők mind prostituáltak vagy takarítónők akik más padlóját mossák. Egy ponton azzal fenyegette meg a fiatal nőt, hogy arcon üti, majd közölte, hogy hamarosan úgyis meghal.

Kayda felvette az egész incidenst, és Facebookon megosztotta a videót és a sztoriját.

Az események ezután felgyorsultak, a támadót beazonosították, kiderült, hogy tanárként dolgozik. Ezután Kayda feljelentést tett ellene a rendőrségen. A videót rengetegen megosztották, a hír hamar eljutott az orosz nő állítólagos munkáltatójához is, akik kiadtak egy közleményt az ügyben. Azt írták, tudomásukra jutott, hogy az egyik alkalmazottjuk verbális támadást intézett valaki ellen, és szeretnék tisztázni, hogy már nem dolgozik náluk, és soha többé nem is fog. Egyúttal elhatárolódtak az orosz nő minden egyes szavától és viselkedésétől is. Kayda Facebookon köszönte meg mindenkinek, hogy segítettek beazonosítani támadóját.