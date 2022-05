Ronnie O'Sullivan 46 évesen, hetedszer is világbajnok snookerben

Ronnie O'Sullivan átveszi a világbajnoki trófeát. Fotó: OLI SCARFF/AFP

Hetedik alkalommal nyerte meg a snookervébét az angol Ronnie „The Rocket” O'Sullivan, amivel a sportág történetének legeredményesebb és legidősebb (46 éves) világbajnoka lett. A hétszeres vébégyőzelem csak rekordbeállítás, mivel a skót Stephen Hendry szintén hétszer tudott győzni.

Mindezzel együtt Ronnie O'Sullivan alighanem a snookertörténelem legjobb játékosa, ha nemcsak a vébécímeket, hanem nagy tornagyőzelmeket számoljuk, bőven megelőzte Hendryt, másrészt alihanem „benne maradt” még egy-két világbajnoki győzelem: pályafutása során többször is komoly pszichés problémákkal küzdött, alkohol- és drogelvonón is járt, depresszió miatt is kezelést kapott.

Hétfő este Sheffieldben játszották a döntőt, O'Sullivan honfitársával, a 2019-es világbajnokkal, Judd Trumppal csapott össze, és magabiztos kezdés után nagy küzdelemben, 18-13-ra nyert, így 2001, 2004, 2008, 2012, 2013 és 2020 után ismét világbajnok lett. Az aranyérem mellé 500 000 font pénzjutalom is jár. (BBC)