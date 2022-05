Egy év alatt 7 helyet javított Magyarország a sajtószabadság-ranglistán

A Riporterek Határok Nélkül (RSF) nemzetközi újságíró-szervezet felmérése szerint a tavalyi 92. hely után most a 85. helyet szereztük meg a sajtószabadság-ranglistán - derül ki a dokumentumból. Az RSF ezúttal is 180 országban vizsgálódott. A listából kiderül, hogy Magyarország továbbra is az úgynevezett „problematikus” államok csoportjába tartozik a szervezet megítélése szerint, ráadásul az EU-tagok közül csupán kettőben tartják rosszabbnak a sajtó helyzetét: Bulgáriában és Görögországban.

Orbán Viktor sajtótájékoztatója 2022. április 3-án, miután leadta szavazatát Fotó: ARPAD KURUCZ/Anadolu Agency via AFP

A hvg.hu által idézett RSF-közleményben kihangsúlyozták, hogy Magyarország előbbre lépését a listán nagyrészt az magyarázza, hogy



változott az index összeállításának módszertana; a most alkalmazott a korábbihoz képest jobban figyelembe veszi a sajtó szabadságát az interneten,

olyan európai országok csúsztak hátrébb a listán mint Görögország és Albánia

az uniós intézmények erőfeszítéseket tesznek a sajtószabadság megóvására az olyan országokban, mint Magyarország, azzal, hogy Európa-szerte reményt adó intézkedéseket hagynak jóvá vagy jelentenek be.



Érdekes mozgás a listán, hogy most nem Eritrea az utolsó, hanem Észak-Korea. Valamint Oroszországban és Ukrajnában is rosszabb lett a helyzet. A lista élén pedig változatlanul a skandináv országok állnak, ezúttal a sorrend: Norvégia, Dánia, Svédország.

Ugyanakkor például Albánia és Szerbia is demokratikusabb hely Magyarországnál a Freedom House friss jelentése szerint.