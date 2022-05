Egy friss törvényjavaslat alapján Pintérhez kerülhet az egészségügy

Fotó: Németh Dániel/444

A HVG azt írja, hogy a koronavírus-járvány miatti veszélyhelyzet megszűnésével kapcsolatos jogi kérdéseket rendező, Gulyás Gergely által benyújtott törvényjavaslat egy új megnevezést használ, ami azt erősíti, hogy a Belügyminisztériumhoz kerül az egészségügyi terület.

A törvényjavaslat lényege, hogy a veszélyhelyzettel kapcsolatban eddig hozott, most is hatályos rendelkezések joghatásait a veszélyhelyzet megszűnésével rendezze. A 70 oldalas salátatörvény 53. oldalán, a javaslat részletes indoklásában az eddig nem használt, „az egészségügyért és közbiztonságért felelős miniszter” kifejezés szerepel. A járvánnyal összefüggő törvények és rendeletek eddig „a közbiztonságért felelős miniszter” kifejezést használták ott, ahol most az egészségügyért és közbiztonságért felelős miniszter szerepel.

A lap szerint ez arra utal, hogy a nyárig hivatalba lépő új kormányban a belügyminiszter felel majd az egészségügyi területért is. (HVG)