Közmunkát kaphat a Momentum sajtótájékoztatóján pofozkodó férfi

Vádat emelt az ügyészség azzal a 48 éves férfival szemben, aki tavaly októberben a Szél Kálmán téren a Momentum által párt által megrendezett sajtótájékoztatón hangosan szitkozódott, majd több politikust, köztük a párt leköszönő elnökét, Fekete-Győr Andrást is megpofozta.

A vádlott a sajtótájékoztatót többször is kiabálással, illetve hangos szidalmazással zavarta meg. Amikor a párt egyik elnökségi tagja felszólította, hogy ne zavarja a rendezvényt, a vádlott válaszul megpróbálta megütni a politikust, aki azonban maga elé emelte a karját, ezzel az ütést elhárította. Ezt látva a párt sajtóreferense, Varsányi Áron is felszólította a vádlottat, hogy fejezze be ezt a viselkedést, amire a vádlott tenyérrel megütötte őt.

Később a vádlott – továbbra is szitkozódva – még felrúgott egy mikrofonállványt is, majd ezután kis időre elhagyta a helyszínt. Amikor befejeződött a sajtótájékoztató, a vádlott visszament a rendezvény helyszínére, és Fekete-Győr Andrást arcon ütötte.

A Budapesti II. és III. Kerületi Ügyészség a 48 éves férfit garázdasággal vádolja, és vádiratában arra tett indítványt, hogy a bíróság az ügyben tárgyalás mellőzésével hozzon érdemi döntést, így a vádlottal szemben büntetővégzéssel, közérdekű munka büntetést szabjon ki.