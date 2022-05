A CIA igazgatója tavaly figyelmeztette Bolsonaro kormányát, hogy ne próbálják befolyásolni a választásokat

A Reuters forrásai szerint a CIA igazgatója, William Burns tavaly júliusban azt mondta magas rangú brazil tisztségviselőknek, hogy jobb lenne, ha Jair Bolsonaro elnök felhagyna azzal, hogy folyamatosan kétségbe vonja országa szavazási rendszerét a 2022 októberében esedékes választások előtt.

Burns ezt állítólag egy bizalmas, zárt ajtók mögötti vacsorán mondta Augusto Heleno nemzetbiztonsági tanácsadónak és Bolsonaro akkori kabinetfőnökének, Luiz Eduardo Ramosnak, miután mindketten igyekeztek kisebbíteni Bolsonaro választási csalásra vonatkozó állításainak jelentőségét. Az egyik forrás szerint Burns azt válaszolta, hogy a demokratikus folyamat szent, és hogy Bolsonarónak nem kellene így beszélnie. „Burns világossá tette, hogy a választások nem olyan téma, amivel szórakozniuk kellene” - mondta.

Egyelőre a CIA igazgatója a legmagasabb rangú amerikai tisztségviselő a Biden-kormányban, aki találkozott a Trump-imádó Bolsonaro képviselőivel. Biden és Bolsonaro még telefonon sem beszéltek egymással, legkorábban a júniusi Amerika-csúcson találkozhatnak.

Jair Bolsonaro brazil elnök Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

A CIA nem kívánta kommentálni az értesülést, Bolsonaro hivatala pedig nem reagált, de a hírügynökségnek egy harmadik, az ügyet ismerő washingtoni személy megerősítette, hogy a Burns vezette küldöttség azt mondta Bolsonaro vezető tanácsadóinak: az elnöknek fel kellene hagynia azzal, hogy aláássa a brazil választási rendszerbe vetett bizalmat.



Bolsonaro nemcsak Donald Trump arra vonatkozó vádjait szajkózta, hogy az amerikai elnökválasztást elcsalták, hanem hónapok óta bizonyítékok nélkül gyalázza Brazília elektronikus választási rendszerét, azt állítva, hogy könnyű csalni az eredményekkel. Támadja az őt az alaptalan vádak miatt elmarasztaló szövetségi választási bíróságot is. Az elnök többször is említette már, hogy vereség esetén nem fogadná el az eredményt, múlt héten pedig azzal az ötlettel állt elő, hogy a bíróság mellett a hadsereg is végezzen saját, párhuzamos szavazatszámlálást.