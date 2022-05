Amerikai segítséggel tizedelték az ukránok az orosz tábornoki kart

Az ukrán hadsereg tán leglátványosabb sikere az orosz-ukrán háború első tíz hetében az orosz tábornoki kar megtizedelése. Modern háborúkban tábornokok igen ritkán vesztik életüket, az Egyesült Államok 2001-2021 között két háborúban összesen egy tábornokot vesztett, azzal is egy, az afgán erőkbe beszivárgó öngyilkos merénylő végzett, vagyis nem klasszikus értelemben vett harcban esett el. Az orosz haderő viszont az ukrán vezérkar összesítése szerint ez idáig 12 tábornokát vesztette el az ukrán fronton.

Azt tagadják az amerikaiak, hogy a kép bal szélén látható Valerij Geraszimov vezérkari főnök elleni támadáshoz is közük lett volna, de több más orosz tábornok megöléséhez az amerikai hírszerzés is hozzájárult értesülései megosztásával. Fotó: ALEXEY NIKOLSKY/AFP

Az orosz tábornoki kar megtizedelésében a New York Times beszámolója szerint komoly segítséget nyújtott az Egyesült Államok hírszerzése, amely folyamatosan osztja meg harcászati felderítése adatait az ukrán erőkkel az oroszok várható csapatmozgásairól, valamint arról is, hogy hol alakítottak ki az oroszok parancsnoki állásokat. Az ukrán erők ezeket az információkat saját hírszerzési értesüléseikkel kiegészítve arra használják, hogy tüzérségi csapásokat mérjenek ezekre az állásokra, amikor ott nagy értékű célpontok tartózkodnak, vagyis legalább főtisztek, lehetőség szerint pedig tábornokok is. De előfordult a háború első hónapjában, hogy egy konvoj elakadásának okát felderítendő a konvoj élére érkező tábornokot lőttek agyon a mesterlövészeik.

A Timesnak nyilatkozó amerikai források szerint az Egyesült Államok az Ukrajnának nyújtott katonai támogatás részeként ad át naprakész, harcászatilag is hasznos hírszerzési információkat - legyen szó műholdas vagy elektronikus felderítéssel szerzett adatokról, vagy más forrásokból származó értesülésekről. Ezeket az ukránok hatékonyan egészítik ki a saját elektronikus hírszerzésük szerezte információkkal - jellemzően a saját kommunikációs eszközeik gyatrasága miatt az ukrán mobilhálózatok használatára kényszerülő oroszok lehallgatásával.

Az ilyen mértékű hírszerzési együttműködés szinte példátlan, de amerikai szempontból teljesen logikus. Védelmi miniszterük, Lloyd Austin már nem is titkolja, hogy az USA reményei szerint Oroszország annyira meggyengül az ukrajnai háborúban, hogy hosszú távon is képtelenné válik hasonló műveletek indítására. Vagyis határozott érdekük, hogy az orosz hadsereg minél nagyobb anyagi veszteségeket szenvedjen, és e stratégiai célt ezen felül remekül szolgálja a tábornoki kar, a legtapasztaltabb orosz parancsnokok megtizedelése is. Ez utóbbit persze nyíltan már nem vállalják, Adrienne Watson, az amerikai nemzetbiztonsági tanács szóvivője például a Times megkeresésére kategorikusan kijelentette, hogy a harctéri felderítési adatokat "nem abból a célból adják át, hogy orosz tábornokokat öljenek". John Kirby, a Pentagon szóvivője ennél kicsit realistább álláspontot közvetített, szerinte az amerikaiak "olyan értesüléseket adnak át Ukrajnának, amelyeket az önvédelemre hasznosíthat".

Az amerikaiak azt is igyekeznek hangsúlyozni, hogy nem minden orosz parancsnoki állás elleni támadás alapja amerikai felderítési értesülés. Több tisztviselő is állította, hogy az a támadás, aminek a célpontja a legmagasabb rangú orosz katonatiszt, a vezérkari főnök Valerij Geraszimov marsall volt, nem amerikai hírszerzési információn alapult, mert az USA a legfelsőbb orosz vezetésről szerzett információit nem osztja meg. (Via The New York Times)