Tiborcz István beszáll a szépségiparba, és sampont fog árulni Amerikában

A szállodaipar, az ingatlanpiac és a bankszektor után újabb iparág meghódítására szánta el magát Tiborcz István. A miniszterelnök veje ezúttal a szépségiparban próbál szerencsét. Erre lehet következtetni abból, hogy a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) oldalán megjelent a következő:

A Diófa Alapkezelő Zrt. által képviselt Főnix Magántőkealap a Kallos Holding Kft. részére nyújtott tőkebefektetés és a Kallos Holding Kft. által történő üzletrészvásárlás eredményeként közvetett egyedüli negatív irányítást szerez a Kallos Cosmetics Kft. felett.



A Diófa május 3-án jelentette be a GVH-nak, hogy tulajdont szerez a Kallos Cosmetics Kft.-ben. Az egyedüli negatív irányítás azt jelenti, hogy önálló döntéshozatalra nem, csak a döntéshozatal blokkolására képes. Az március 14-én derült ki, hogy Tiborcz cége, a BDPST Capital Zrt. már alá is írta az üzletrész-adásvételi szerződést a Diófa Alapkezelőt tulajdonló Tarragona Holding Zrt. megvásárlásáról. A Diófa pedig legalább három magántőkealapért felel (Nivala, Gordiusz, Főnix).

Eddig nem hallottam a Kallos Cosmetics Kft.-ről, de ez az én hibám, mert a szépségipar egyik jelentős cégéről van szó.

A többgenerációs családi vállalkozást 1978-ban alapította Kallós János Budapesten. Cégünk, a professzionális minőségű haj- és testápolási termékek mellett, finomkozmetikai termékeket is gyárt és forgalmaz. A különlegesen széles, több száz termékből álló, innovatív, új generációs portfóliónk minden egyes darabját a saját laboratóriumunkban fejlesztjük, mindig egy lépéssel a trendek előtt járva

- vall magáról a társaság.

A bemutatkozásból az is kiderül: a gyártást a legmodernebb technológiák figyelembevételével kiváló minőségű alapanyagokból végzik, különös figyelmet fordítva a termékek designjára és a csomagolás minőségére. Összességében pedig bevallásuk szerint XXI. századi színvonalú termékeket kínálnak, egyedülállóan kedvező áron. "A folyamatos fejlesztéseink sikerét az is jelzi, hogy ma már Európa 19 országában, Kanadában és az Egyesült Államokban is jelen vagyunk. Büszkék vagyunk, hogy a Kallos Cosmetics hazánkban és Romániában is évek óta piacvezető a professzionális hajápolási termékek szektorában" - írják magukról.

Eddig valóban a Kallós-család volt a jól menő cég tulajdonosa. A termékeik: samponok, hajfestékek, testápolók, szappanok és tusfürdők, valamint körömlakkok és szempillafestékek. Nem is olyan drágák, hiszen egy sampon például csak ezer forintba, egy testápoló pedig mindössze 650 forintba kerül. Van üzletük több Tesco és Auchan áruházban.

Nagyon stabil cégről van szó, folyamatosan 5,5-5,8 milliárd forintos éves árbevételt érnek el, 2020-ban például 5,7 milliárd forintos forgalmuk volt, ebből pedig megbízhatóan egymilliárd forint feletti profitot könyvelhettek el: 2020-ban 1,7 milliárd forint nyereség jött össze. Legutóbbi beszámolójuk szerint az EU-n belül 3,3 milliárd forint értékben exportáltak termékeket, az EU-n kívül (ez lehet Kanada és az USA) pedig 876 millió forintot sikerült keresniük. Magyarán elég jó vételnek tűnik, de persze a GVH-nak még engedélyeznie kell, amivel aligha lesz probléma, mert legutóbb pár nap alatt arra is áldását adta a hivatal, hogy Tiborcz beszálljon Budapest legnagyobb ingatlanberuházásába a Kopaszi-gátnál.