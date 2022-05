Vajna Tímea hivatalosan is amerikai állampolgár

Az erről szóló papírt egy amerikai zászlóval együtt mutatta be Instagramján a néhai filmügyi kormánybiztos özvegye, aki egy ideje már Los Angelesben él, és feltett célja volt, hogy megszerezze az állampolgárságot. Sikerült!

Frissítés: Vajna Tímea azóta egy új Instagram-posztban azt is elmondta, hogy az elmúlt kilenc év „sok lemondással, fegyelemmel és kitartással járt”, mert nem tudta elvállalni a kedvenc tévéműsorában való szereplést és kevesebbett találkozhatott férjével.

„Nem láthattam Andyt, a családomat, a szeretteimet, a barátaimat, az állataimat…Nem követhettem végig a kis unokaöcsém fejlõdését( csak facetimeon keresztül), nem lehettem ott a keresztapám temetésén 😢nem tudtam elvállalni a kedvenc TV mûsoromat a Dancing with the stars-t, nem ölelhettem meg a drága nagyszüleimet, nem ehettem finomakat…”

Hozzátette, hogy „biztonságot nyújt”, hogy amerikai lehet, „főleg ebben a mai világban”, csak ne lenne közel 50 százalék az adó.

Leírta azt is, hogy bár papíron amerikai állampolgár (is) lett, a szívében mindig magyar marad. „Igaz megtörtem a családi vonalat és lehet, hogy már a gyerekeim és unokáim kizárólag Amerikában fognak élni, de az is lehet, hogy inkább Magyarországot választják majd.”

Bejegyzését azzal zárta, hogy reméli, jövőre már a gyerekét tartja a kezében amerikai zászló helyett.