Egy floridai nyugdíjalap megakadályozná, hogy Musk azonnal megvegye a Twittert

Beperelte pénteken Elon Muskot és a Twittert egy floridai nyugdíjalap. Pertársaságuk keresete alapján Musk leghamarabb 2025-ben zárhatná le a Twitter felvásárlását. Az orlandói rendőrök nyugdíjalapja egy delaware-i bíróságon nyújtotta be a keresetet, mivel a helyi törvények tiltják az olyan jellegű gyors mergereket, amilyen a Twitter átvétele lenne, mivel arról Musk előzetesen a Twitter két másik nagy részvényesével, a Morgan Stanleyvel és a Twitter-alapító Jack Dorsey-val külön is megállapodott. Ezen megállapodások révén pedig a nyugdíjalap szerint a részvények 9,2 százalékát birtokló Musk valójában a Twitter részvényeinek több mint 15 százalékával rendelkezett, a delaware-i jog szerint pedig ilyen esetben három évvel el kell halasztani az ügyletet.

Musk, aki részvényenként 54,20 dollárt, vagyis összesen 44 milliárd dollárt ajánlott a cégért, még az idén szeretné lezárni az üzletet.

A Twitter nem kívánt válaszolni a keresettel kapcsolatos érdeklődésre, Musk ügyvédei és a nyugdíjalap pedig egyelőre nem válaszolt.

Musk amúgy egyelőre még pénzgyűjtésben van, csütörtöki bejelentése szerint már hétmilliárd dollárt gyűjtött be befektetőktől a felvásárlás finanszírozására - a szándéka bejelentésekor ugyanis még nem volt meg a pénze a felvásárlásra, amit részben hitelből finanszírozna. A terveik szerint az ügylet lezárása után pár hónapig ügyvezetőként vezetné a céget.

Musk, aki eddigi nyilatkozatai alapján leginkább a moderációt kívánja felfüggeszteni a Twitteren, a New York Times pénteki jelentése szerint a Twitter bevételeinek megötszörözését ígérte 2028-ra. Mindezt úgy, hogy a hirdetési bevételek arányát a jelenlegi 90 százalékról 45 százalékra csökkentené, ellenben 2028-ban már tízmilliárd dolláros bevételt remél előfizetésekből. A Twitter, ami korlátlanul használható ingyenesen, 2021-ben mutatta be előfizetős szolgáltatását, ami pár kényelmi funkción túl például lehetőséget ad a posztok szerkesztésére a posztolást követő 30 másodpercen belül. Musk maga többször is követelte már a tweetek utólagos szerkesztésének lehetőségét. (Via The Guardian. Címlapkép: Karl-Josef Hildenbrand / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP)