Felfüggesztettet kértek a kokain- és MDMA-ügyben Árpa Attilára

A Fővárosi Törvényszéken az előkészítő üléssel folytatódott annak a jelentős mennyiségű kábítószerre elkövetett drogkereskedelemmel vádolt férfinek és társainak a büntetőpere, amiben Árpa Attila is ott van a terheltek között.

A 24 azt írja, hogy a színész-producert társtettesként forgalomba hozatallal elkövetett kábítószer-kereskedelem miatt állították bíróság elé. Az ügy elsőrendű vádlottja beismerte a bűnösségét. A lap szerint Árpára felfüggesztettet kért az ügyészség, de ő továbbra is tagadta a bűnösségét, azaz nem fogadta el az ügyészség ajánlatát. Mivel egyikük sem mondott le a tárgyaláshoz való jogáról, a bíróság tárgyalásra utalta az ügyet, október 5-én és 7-én hallgatják meg a vádlottakat.

A Fővárosi Törvényszék közleménye szerint az I. rendű terhelt kokain és MDMA-kereskedelemmel foglalkozott Budapesten, és az egyik rendszeres vevője volt a II. rendű vádlott, Árpa Attila, aki a vád szerint fogyasztásra magának, a közeli ismerőseinek és a lakásán rendezett összejövetelek vendégeinek szerzett be kokaint.

Árpa megállapodott a III. és IV. rendű vádlottal, hogy a következő baráti-ismerősi összejövetelre az utóbbi két terhelt szerzi be a kábítószert, aminek egy részét a színész kifizeti. A vád szerint Árpa az I. rendű vádlott mellett a szintén drogkereskedelemmel foglalkozó V. rendű terhelttől is szerzett be kokaint.

A korábbi, március 1-i előkészítő ülésen a III. és IV. rendű vádlottak nem ismerték be a bűnösségüket, az ügy V. rendű terheltje pedig eltűnt, vele szemben elfogatóparancs van érvényben és a távollétében zajlik az eljárás. (24)