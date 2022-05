Megrohamozták a lemondott Srí Lanka-i miniszterelnök rezidenciáját, a hadsereg menekítette ki

Kedd hajnalban a hadsereg menekítette ki otthonából Mahinda Radzsapakszát és családját. Radzsapaksza néhány órával korábban mondott le Srí Lanka miniszterelnöki pozíciójából. Radzsapaksza rezidenciáját több ezer tüntető rohamozta meg, áttörték a kaput, és gyújtóbombákat is dobáltak. A rendőrök könnygázzal tartották vissza a tüntetőket, és figyelmeztető lövéseket adtak le.

Fotó: ISHARA S. KODIKARA/AFP

Radzsapaksza másik házát fel is gyújtották a tiltakozók Kurunegala városában, de a kormánypárt több képviselőjének is lángoltak a házai az országban.

Mahinda Radzsapaksza hétfőn azután nyújtotta be a lemondását, hogy a tüntetők és a kormány támogatóinak összecsapásában öten meghaltak, és legalább 200 ember megsebesült a fővárosban, Colombóban. Az összetűzések után katonákat vezényeltek Colombóba, ahol kijárási tilalmat is elrendeltek. A tüntetők és a Srí Lanka-i vallási vezetők szerint a Radzsapaksza-klán arra buzdította a híveit, hogy támadják meg a békés kormányellenes tüntetőket.

Fotó: ISHARA S. KODIKARA/AFP

Srí Lanka az államcsőd szélén van, naponta órákig nincs áramszolgáltatás az üzemanyaghiány miatt, és az élelmiszerek is hatalmasat drágultak. Hiány van gyógyszerekből is. A tüntetők a miniszterelnök és öccse, Gotabaja Radzsapaksza államfő távozását is követelik a hatalomból. (MTI, Guardian, Times of India)