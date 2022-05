Rendesen megtépázták az orosz alakulatokat

Erős kihívásokkal küzd az orosz hadsereg Ukrajnában, nagy nehézségek árán tudnak csak erőket koncentrálni, írja egy amerikai védelmi minisztériumi tisztviselőre hivatkozva friss helyzetelemzésében az Institute for the Study of War (ISW). Mint írják, az amerikaiak számítása szerint jelenleg 97 orosz zászlóaljharccsoport tevékenykedik Ukrajnában. Az ISW elemzői szerint azonban ez félrevezető adat, mert ezeket a zászlóaljakat az oroszok hol kivonják, hol bedobják, vagyis a jelek szerint folyamatos veszteségeik miatt állandó feltöltésre szorulnak, ami jelentős mértékben csökkenti a harcértéküket. Az ISW által idézett amerikai tisztviselő szerint az USA nem látja jelét orosz mozgósításnak, mindazonáltal az ukrán katonai felderítés szerint a frontalakulatokat rendre gyengén képzett sorkatonákkal töltik fel, bár ezt az orosz vezetés a hazai közvélemény előtt tagadja.

Ezek a körülmények nagyban hozzájárulhatnak az orosz frontalakulatok katasztrofális moráljához, aminek meg is van az eredménye: az oroszok továbbra sem értek el áttörést az immár negyedik hetébe lépett keleti offenzívájukban.

A nagy bekerítő hadműveletüket tovább hátráltatja a Harkivnál indított ukrán ellentámadás, aminek megállítására kénytelenek erőket átcsoportosítani. A város bekerítésére vonatkozó terveiket az amerikaiak szerint már feladták, most már csak annyi a céljuk, hogy legalább lőtávolon belül maradjanak Ukrajna második legnagyobb városától. Ez is nehezen tartható cél, az ukránok már a várostól északra is kezdik negyven kilométeren kívülre szorítani az orosz alakulatokat.

A délnyugati fronton teljesen megmerevedett az arcvonal, az orosz erők semmilyen érdemi műveletet nem folytatnak.

Ugyanakkor ezen a területen akadt fontos fejlemény: az oroszok a jelek szerint letettek korábbi tervükről, hogy itt is kamu népszavazást tartva kiáltsanak ki szakadár bábállamot, és inkább a krími modellt alkalmazva egyből Oroszországhoz kívánják csatolni a háború első napjaiban megszállt régiót.