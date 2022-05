Tiborcz István elvesztette a Tiborcz-adó ügyét

Teljes győzelem! A Kúria mai, felülvizsgálati ítéletében a Fővárosi Ítélőtábla jogerős ítéletének felülvizsgálati kérelemmel érintett részét megváltoztatta, a Tiborcz István felperes keresetét teljes egészében elutasító első fokú ítéletet helyben hagyta - írta Facebook-oldalán Schiffer András.

Szerinte az ítélet lényege: Karácsony Gergely a közügyben, választási kampány során, egy közszereplő nevéből alkotott "Tiborcz-adó" kifejezés használatával politikai véleményt nyilvánított, és a közszereplőre (jelen esetben a cégein keresztül közpénzhez, közvagyonhoz hozzáférő, a fővárosi ingatlanpiacot befolyásolni képes Tiborcz Istvánra) irányadó fokozott tűrési kötelezettség ahogyan a becsületvédelem, pontosan ugyanúgy a névviselési jog kapcsán is fennáll.

A Telex összefoglalója szerint az ügy még 2020 decemberében indult, amikor is az elsőfokú bíróság elutasította Tiborcz István keresetét, amit a személyiségi jogok megsértése miatt nyújtott be Karácsony Gergellyel szemben. Tiborcz azt sérelmezte, hogy a főpolgármester 2019-ben, az önkormányzati választási kampányban Tiborcz-adónak nevezte el azt a javaslatát, amely szerint a fővárosban minden 500 millió forint feletti értékű ingatlan után adót kellene fizetniük az önkormányzat felé a tulajdonosoknak. A per 2020 december 1-jén indult a Fővárosi Törvényszéken.

Első fokon arra jutottak, hogy Karácsony sem a névhasználathoz való jogot, sem Tiborcz becsületét és jó hírnevét nem sértette meg azzal, hogy javaslatát Tiborcz-adónak nevezte el. Másodfokon azonban nem dobták vissza Tiborcz keresetét, az eredmény nagyjából döntetlen lett. Ezután kérték meg Schifferék az ítélet végrehajtásának halasztását, és benyújtották a fellebbezést, aminek a Kúria helyt is adott - írta a Telex.