Tovább javult a járványhelyzet, már amennyire ez kihámozható az új kormányzati adatszolgáltatásból

Másfél hét után közölt ismét járványadatokat a kormányzati koronavírus oldal. Múlt hétfőn jelentették be, hogy a jövőben nem lesz napi jelentés, csak heti, de az is csúszott még pár napot. Így aztán most szerdán az elmúlt heti összesített adatokat közölték.

Ez alapján

6 748 új fertőzöttet találtak (az előző héten 8 922-t),



39 094 tesztet végeztek (egy héttel korábban 40 284-et),



77 újabb áldozata van a járványnak (az előző héten 165 halálesetet jelentettek),

876 első oltást adtak be (939 volt egy hete),

864 másodikat (1 190 volt az előző heti adat),

3 559 harmadikat (4 290 volt előző héten),

3 279 negyediket (4 886 volt egy héttel korábban).

Kórházban 1 015 koronavírusos beteg van. Ez valószínűleg napi adat. Mindenesetre ez is javulás, az eggyel korábbi héten a kórházban lévők heti átlaga 1 425 volt.)

29 covidos beteg szorul mesterséges lélegeztetésre. 38-an voltak április utolsó hetében lélegeztetőn.