Kis keleti offenzívává alakulhat az oroszok nagy keleti offenzívája

Putyin tervez, az orosz hadsereg moráljának szétesése végez. Az orosz haderő minden jel szerint feladta a keleti arcvonalat védő ukrán főerő átkarolását célzó nagy keleti offenzíváját, és egy annál sokkal korlátozottabb cél megvalósítására, Szeverodoneck városának bekerítésére koncentrálhat, írják a brit katonai felderítés adataira hivatkozva napi összefoglalójukban az Institute for the Study of War elemzői.

Mint arról csütörtöki elemzésünkben már szót ejtettünk, az ukrán hadsereg harkivi ellentámadásával védekezésre kényszerítette az oroszokat, akik emiatt kénytelenek voltak erőket elvonni Izjum térségéből, ahol március eleje óta a háború egyik döntő ütközete zajlik. Innen, az izjumi zsebből dél felé kitörve tervezték bekeríteni a donbászi frontot tartó ukrán főerőket, hogy aztán a katlanba zárt csapatokat módszeresen felszámolják. Ebből azonban egy hónap alatt semmi se valósult meg, és most a brit katonai felderítés szerint fel is adták ezt a csapásirányt. Mi több, a Harkiv alól az ukrán ellentámadás miatt hátravont csapatokat sem ide, hanem a luhanszki front középső szakaszára vezényelték át.

Vagyis minden jel arra utal, hogy széles átkarolás helyett csak egy kisebb átkaroló művelettel próbálkozhatnak, Szeverodoneck városát próbálhatják körbezárni. A frontalakulataik általános, eleve alacsony és egyre csökkenő moráljára tekintettel azonban még az is kérdéses, hogy abban sikerrel járhatnak-e, pláne úgy, hogy az ottani frontot a Harkiv alatt megvert alakulatokkal próbálják megerősíteni, melyek harcértéke erősen kérdőjeles.

Ráadásul az, hogy az oroszok a széles front helyett csak Szeverodoneck környékére koncentrálnák a támadásukat, az ukrán védők helyzetét is könnyíti, mert így azok is koncentrálhatják erőiket. Az oroszok ráadásul ebben a háborúban sűrűn beépített környezetben kevés sikert értek el - lényegében csak Mariupolt vették be hatalmas áldozatok árán, a város teljes körbezárása után bő másfél hónappal, ha eltekintünk attól, hogy az Azovsztal acélgyár területén még azután is hetekig kitartott az ukrán védők maradéka.

Ez egyben azt is jelenti, hogy az oroszok már nem csupán Harkiv ostromgyűrűbe zárását, de lövetését is feladták, és a jelek szerint azzal számolnak, hogy az izjumi utánpótlási vonalakat se fogják tudni tartani. Vagyis, ahogy azt csütörtöki elemzésünkben már írtuk, a helyzet kísértetiesen kezd emlékeztetni a kijevi csatára, ahol az ukránok szintén az utánpótlási útvonalak támadásával kényszerítették ki az orosz visszavonulást.

Az orosz erők tehát most egy sokkal visszafogottabb cél megvalósításán, Szeverodoneck körbezárásán dolgoznak. Ebben értek el részsikereket csütörtökön, minden jel szerint javarészt megszállták Rubizsne városát és Vojevodivkát is. A hét elején megszállt Popasznából pedig Izjum helyett szintén Szeverodonecknek fordultak, vagyis Doneck megye megtámadása helyett Luhanszk területén folytatják műveleteiket. A donecki fronton összehangolatlan, kisebb támadásokat hajtottak csak végre, ott az ukrán tüzérség leszögelte erőiket a fronton.

Mariupolban, amit teljesen még mindig nem sikerült ellenőrzésük alá vonni, csütörtökön lényegében csak bombázták az Azovsztal üzemet, megakadályozandó, hogy az oda visszaszorult ukrán védők az alagútrendszereken át megpróbálhassanak távozni.

A másodlagos, délnyugati fronton az orosz erők csütörtökön nem haladtak előre, az ukrán vezérkar szerint azonban továbbra is Mikolajiv ellen készítenek elő támadást. A déli front ukrán csoportfőnöksége szerint szerint csütörtökön az ukrán tüzérség száznál is több csapást mért az orosz állásokra.