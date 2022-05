Emléktáblát avattak Arany Jánosnak a walesi bárdok helyszínén

Emléktáblát avattak Arany Jánosnak a walesi Montgomery városában, amelyet a költő A walesi bárdok című híres balladájában örökített meg - írja az MTI. Az emléktáblát, amely magyarul, angolul és walesi nyelven méltatja Arany Jánost és költeményét, Kumin Ferenc, Magyarország londoni nagykövete és Jill Kibble, a nem egészen 1300 lakosú walesi kisváros polgármestere avatta fel.

Az emléktáblán olvasható ismertetés szerint Arany János a balladában azoknak a bárdoknak a legendás hősiességét énekli meg, akik 1277-ben, a híres montgomery-i lakomán halált megvető bátorsággal szegültek szembe a Walest leigázó I. Eduárd angol királlyal. Az emléktábla szövege hangsúlyozza azt is, hogy Arany költeménye az 1848-1849-es magyar forradalom és szabadságharc hősei előtti főhajtás.

Brunner Bálint, az egyik főszervező, a Magyar Cymru walesi-magyar kulturális kezdeményezés alapítója hangsúlyozta: A walesi bárdok 165 éves történetében a walesi és a magyar nagyközönség most először emlékezett meg együtt Arany Jánosról Montgomery váránál, és ez történelmi pillanat a walesi-magyar kapcsolatokban. Azt is bejelentette, hogy május 14. mostantól minden évben a walesi-magyar barátság napja lesz.

Az ünnepségre a walesi kisvárost magyar lobogókkal díszítették fel, az emléktábla avatása után felhangzott a magyar és a walesi himnusz, és elszavalták A walesi bárdokat. Az eseményre a helyi sörfőzde különlegesen palackozott sört is készített, amelynek emblémáján Arany János portréja látható.





Walesben már a korábbi években is több alkalommal megemlékeztek Arany Jánosról és balladájáról. Montgomery 2017-ben, Arany születésének 200. évfordulóján posztumusz díszpolgári címet adományozott a költőnek. Ugyanabban az évben A walesi bárdok történetét megelevenítő különleges fényjátékkal is tisztelegtek a walesi főváros, Cardiff főterén Arany János emléke előtt: a Montgomeryben I. Eduárd által máglyára küldött 500 bárd legendájának stilizált képi megjelenítését látványos, színes fényfestéses technológiával vetítették a XII. században épült cardiffi Keresztelő Szent János templom tornyára. Montgomeryben az idén márciusi 15-én is megemlékezést tartottak, amelyen elhangzott más művek mellett Bródy János Ha én rózsa volnék című dala, amelyet magyarul énekeltek a település lakói.