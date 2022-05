12 busz indult el ukrán katonákkal az Azovsztal gyárból

Kora este az orosz védelmi minisztérium számolt be egy megállapodásról, mely szerint az Azovsztal üzem katakombáiban meghúzódó ukrán erők sebesültjeit oroszok megszállta területeken lévő kórházakba szállítják egy megállapodás alapján. Mivel a hírt ukrán hivatalos források nem erősítették meg, és korábban számtalan példa volt arra, hogy az oroszok evakuációt jelentsenek be, amely végül meghiúsult, eddig nem számoltunk be erről. Most azonban a Reuters jelentése szerint kb. tucatnyi autóbusszal szállítottak el ukrán katonákat az utolsó mariupoli földdarabról, amit az ukrán védők immár 82 napja tartanak.

Az Azovsztal acélgyárba még április végén visszahúzódott ukrán védőket egy hónapon át bombázták, ennek az oroszpárti szakadárok által közzétett videónak az alapján kazettás bombákkal, más felvételek szerint fehér foszforral is. Fotó: -/AFP

A Reutersnek nyilatkozó szemtanúk beszámolója alapján megállapíthatatlan, hogy kik és hányan voltak a buszokon, így azt se tudni, hogy köztük lehetett-e az ukrán erők negyven sérültje, akiket az üzem bunkereiben már képtelenség volt ellátni.

Mindenesetre Denisz Prokopenko, az Azov ezred parancsnoka nemrég videóüzenetet tett közzé, aminek már búcsúhangulata volt. Ebben arról beszélt, hogy az erőik "mindent megtettek, amit a lehetetlen helyzetben megtehettek", és reményét fejezte ki az ukrán nép támogatásában. Arról is beszélt, hogy teljesítik a katonai főparancsnokság utasítását, de hogy az mi, azt nem részletezte. Talán már arra utalt, hogy feladják a gyárat, és vállalják, hogy orosz ellenőrzésű területre vigyék őket.

A gyár területén a feltételezések szerint mintegy hatszáz ukrán katona maradhatott Mariupol védői, az Azov ezred és a 32-es tengerészgyalogos dandár túlélői közül, akik a háború első napja óta folyamatosan harcoltak úgy, hogy a város körül már március 4-én bezárult az orosz ostromgyűrű, vagyis több mint két hónapja reményük se volt a felmentésre. Elméletileg 12 autóbusszal akár mindannyiukat is elszállíthatják.

A helyzet azonban egyelőre még nagyon zavaros, hivatalos ukrán megerősítés továbbra sincs a Mariupolból érkező hírekről. Akadnak beszámolók, amelyek szerint továbbra sincs szó kapitulációról, csak a sebesülteket, mintegy negyven katonát szállítottak el, fogolycsere keretében:

Ennek némileg ellentmond a Reutersnek nyilatkozó szemtanúk beszámolója a buszok nagy számáról.

Amennyiben tényleg az összes ukrán védő elhagyná az üzemet, akkor Mariupol, amely lényegében már április végén eleset, teljes egészében orosz ellenőrzés alá kerülhet. Ezzel a háború előtt 460 ezer lakosú Mariupol lenne a legnagyobb ukrán város, amit az oroszoknak a háború kezdete óta sikerült megszállni. A második legnagyobb város, amit megszálltak, a háromszázezres Herszon volt, amit a háború első napjaiban minimális erőfeszítések árán sikerült elfoglalniuk, miután az ukrán erők nem tudták tartani a Dnyeper hídját, ami elvágta a várost a Krímből kitörő orosz erőktől. (Reuters via The Guardian)