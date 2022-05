Rogán azt várja a titkosszolgálatoktól, hogy lépjenek fel „a háborús propaganda” ellen

Rogán Antal a parlament nemzetbiztonsági bizottságának szerdai meghallgatásán azt mondta, világos elvárásokat fogalmaz meg a minisztériumokhoz tartozó polgári titkosszolgálatok felé.

A szolgálatoknak mindent meg kell tenniük, hogy Magyarország ne keveredjen bele az orosz-ukrán háborúba, és mindent tegyenek meg azért, hogy „ne a magyar emberekkel fizettessék meg a háború árát”. Rogán magyarázata szerint ez egyben azt is jelenti, hogy

a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok „minden olyan háborús propagandát, ami veszélyezteti Magyarország biztonságát, azt azonosítsanak, tárjanak fel és lépjenek fel ellene. Ne engedjék, hogy bármilyen provokációval az országot belekeverjék a háborúba”. Rogán ide sorolta azokat a törekvéseket is, amik „bármilyen információval vagy propagandával azt a hazug látszatot keltsék, hogy egyébként olyan politikát kell folytatnunk, aminek a végén a magyar emberek fizetik meg a háború árát”. A miniszter elvárja, hogy „az ezzel kapcsolatos propagandát is tárják fel, mondják meg nyíltan ki csinálja, miért csinál ilyet”. Azt mondta, ez volt a magyar emberek döntése április 3-án.

Papp Károly és Rogán Antal a meghallgatáson Fotó: Németh Dániel/444

Erősíteni fognak az energiabiztonsági vonalon, ezért új szakembereket is bevonnak a TIBEK-ből létrejövő Nemzeti Információs Központba. Ennek jelentősen bővülnek a feladatkörei, szélesebb feladatai és koordinációs lehetőségei lesznek. A cél, hogy minden eszközzel lépjenek fel Magyarország nemzeti szuverenitásának védelme érdekében. Ilyen az energiabiztonság, a fizikai biztonság és a magyar emberek anyagi biztonsága. Ugyanakkor Rogán elvárja azt is, hogy a szolgálatok legyenek tekintettel az ország szövetségi rendszerére (EU, NATO). A kétoldalú kapcsolatokat is a szövetségi rendszer keretein belül működtetik, tehát az EU és a NATO tagállamaival cserélnek információt. Hozzátette, hogy természetesen másféle országokkal való kapcsolatteremtés is elképzelhető, nem az együttműködésé, hanem az elhárításé a vezető szerep. Erre a feladatra Papp Károlyt, Pintér korábbi államtitkárát kérte fel.

Rogán beszél arról, hogy a háború utáni időszakra is fel kell készülni. „Ha a háború véget is ér, az nem jelenti azt, hogy a háborús évtized következményei is véget érnek.” Ide sorolta, hogy az orosz-ukrán háború következményeként komoly menekülthullám indul meg. De megemlítette a szervezett bűnözés megerősödését is, mert „több tízezer kiosztott lőfegyver van, amiből várhatóan jut a szervezett bűnözői csoportoknak is.

Fotó: Németh Dániel / 444

A miniszter beszélt arról is, hogy a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok 20 éven át nem tartoztak a Belügyminisztériumhoz, erre 2010 után azért volt szükség, „mert akkor a legfontosabb kihívás a közbiztonság helyreállítása volt”. Most viszont már úgy értékelik, hogy azóta Magyarország Európa egyik legbiztonságosabb országává vált, „Budapest pedig Európa talán legbiztonságosabb városa”. Viszont a következő évtizedben már a háború jelenti a legfontosabb veszélyt. Az orosz-ukrán háború egyszerre veszélyezteti a magyar emberek fizikai biztonságát, energiabiztonságát és anyagi biztonságát. Ezért az egész kormányzati szerkezetet ennek megfelelően kellett átalakítani.

Rogán Antal az Információs Hivatal és az Alkotmányvédelmi Hivatal összevonását nem tartja szükségesnek. De a kormány létrehoz egy Védelmi Tanácsot, ami egy olyan magas szintű koordinációs fórum lesz, amit a miniszterelnök vezet.

Rogán minisztériuma a titkosszolgálatokon túl más feladatkörökkel is bővült,