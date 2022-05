A tökéletes, fekete republikánus poszternő, aki elnök is szívesen lenne

Candace Owens konzervatív aktivista, politikai kommentátor az idei CPAC Hungary egyik húzóneve:

míg Donald Trump szerint „nagy, konzervatív gondolkodó”, addig Anne Applebaum történész „az igazi tudatlanság arcának” nevezte.

Na de hogyan jutott öt-hat év alatt odáig egy alapvetően liberális beállítottságú fekete nő, aki 29 éves koráig egyszer sem szavazott, hogy az (ultra)konzervatív, rasszista, xenofób Amerika egyik fontos szócsöve legyen?

Candace Owens a CPAC floridai konferenciáján, 2022 februárjában. Fotó: CHANDAN KHANNA/AFP

Owens Trump elnöksége alatt tűnt fel és vált ellentmondásos, mégis megkerülhetetlen fiatal, republikánus véleményvezérré. Twitteren 3,1 millió, Instagramon 4,3 millió követője van, ami elég jelentős, még ha nem is vetekszik hírességekkel. Mindig lehet bízni abban, hogy egy ellentmondásos kérdésben a legvadabb republikánus szélsőséget fogja képviselni.



A róla szóló újságcikkek jellemezték már ultrakonzervatívként, szélsőjobbosként, alt-rightként is, de Owens mindegyik jelzőt elutasítja - saját szavaival élve ő egyszerűen „szabad”.

Fáradhatatlanul mondja fel a republikánus paneleket, legyen szó migrációról, muszlimokról, klímaváltozásról, abortuszról, fegyvertartásról, emellett viszont nagy elánnal nyilatkozik hajmeresztő sületlenségeket is. Gyakran terjeszt népszerű összeesküvés-elméleteket a közösségimédia-csatornáin, attól kezdve, hogy a Holdra szállást csak eljátszották, odáig, hogy a demokratáknak küldött levélbombákat baloldaliak adták fel saját maguknak. Ha nagyon ritkán még nyakatekert magyarázkodással sem tud kikeveredni az egy-egy kijelentése okozta felháborodás-hullámból, akkor egyszerűen törli az adott posztját - de véletlenül sem ismeri el, ha tévedett.

Ráadásul Candace Owens 2020-ban még nagyobb ambíciókat lengetett be, mégpedig azt, hogy egy jövőbeni választáson szenátori vagy kormányzói posztért indulna. Tavaly már egyenesen arról beszélt, hogy elindulna a következő, 2024-es választáson az elnökjelöltségért. Ez kicsit merésznek tűnhet, de

vannak, akik szerint nem teljesen elképzelhetetlen, hogy Trump 2024-es indulása esetén Owens lenne az alelnökjelöltje.

Már csak azért sem, mert Trump az őt ajnározó embereknél csak saját magát szereti jobban. Akárhogy is, mivel Owens még csak 33 éves, az összes politikai tervét van ideje befutni.

Miből lesz a véresszájú konzi

Owenst sokáig nem foglalkoztatta különösebben a politika, bár liberális nézeteket vallott. 2015-ben, egy marketingcéget vezetve blogolt, és akkori posztjaiban még gyakran élcelődött Trumpon és a konzervatívokon.

Pálfordulása 2016-ban következett be, amikor indítani akart egy Social Autopsy nevű weboldalt.

Ezen a sértő dolgokat posztoló online trollokról készítettek volna adatbázist a digitális lábnyomuk alapján, de a tervet már bejelentésekor nagy ellenállás és vita fogadta. Konzervatív és liberális oldalon egyaránt sokan tartották személyiségi jogi szempontból nagyon aggályosnak az ötletet, mert könnyen az oldalon szereplők nyilvános megszégyenítéséhez és zaklatásához vezethetett volna.

A vita hatására többen elkezdték Owens személyes adatait közzétenni, és a nő ezzel a Gamergate progresszív szereplőit vádolta, komolyan vehető bizonyíték nélkül. Ezzel gyorsan maga mellé állította a Gamergate-ben a másik oldalt képviselő konzervatívokat, például a Schmidt Mária rendezvényén is megfordult Milo Yiannopoulost. Owens 2017-ben azt nyilatkozta:

„Egyik napról a másikra lettem konzervatív. Rájöttem, hogy valójában a liberálisok a rasszisták. A liberálisok voltak a trollok.”

Ettől kezdve egyre inkább elkezdett igazodni a republikánusok által képviselt elvekhez. A korábban kigúnyolt Donald Trumpról is egyre pozitívabb véleménnyel volt, sőt nem sokkal később már a nyugati civilizáció megmentőjének nevezte. Eközben egyre kritikusabbá vált az olyan elméleteket illetően, mint az intézményes rasszizmus és egyenlőtlenség az amerikai társadalomban, vagy az identitáspolitika, pedig alig két évvel korábban még hitt bennük. Saját magát „Red Pill Blacknek” tartja, vagyis olyan feketének, aki a konzervatív igazságra ébredt rá. Így nevezte el a Youtube-csatornáját is, és rövidesen egy Trump-közeli szervezethez, a Turning Pointhoz került, ami egyetemistákat igyekezett a republikánusok felé terelni.

2018 májusában már maga Trump elnök magasztalta Candace Owenst, mint nagyhatású gondolkodót. Ettől fogva egyre gyakrabban szerepelt kommentátorként is politikai műsorokban, a szélsőséges InfoWarstól kezdve a Fox Newsig. 2020-ban csatlakozott a The Daily Wire nevű konzervatív médiavállalathoz, ahol saját, heti podcast talk showja van.

Feketeellenes fekete

Amit talán a legnehezebb megérteni, hogy fekete nőként mennyire negatívan gondolkodik az afroamerikai népességről és szinte minden alulról szerveződő mozgalmukról. Persze ő pont azért jön kapóra a republikánusoknak, mert lehet szerepeltetni, lehet rá mutogatni, hogy íme, itt egy fekete nő a soraink között, aki a demokraták elhibázott politikáját kritizálja.

Owens még 2018-ban alapította a Blexit (Black Exit) nevű szervezetet, melynek üzenete lényegében megegyezik azzal, amit később aztán könyvben is megírt:

szerinte a demokrata párt egy „ültetvény”, amelyről „meg kell szöknie” az afroamerikai lakosságnak, illetve más etnikai kisebbségeknek. Meggyőződése szerint a demokraták láncolták a feketéket a múltjukhoz, vagyis a rabszolgasághoz, azért, hogy megakadályozzák, hogy jobb jövőjük legyen az Egyesült Államokban.

Ugyanebből vezette le azt is, hogy mindennemű segély csak arra jó, hogy függésben tartsa az embereket, hiszen így nem érdekük önállósodni. A „szökés” természetesen kizárólag úgy lehetséges, ha a republikánusokra szavaznak.

Úgy gondolja, hogy a demokraták által agymosott afroamerikaiak állandó áldozatszerepben tetszelegnek, és szerinte nem a rasszizmus a magyarázata annak sem, hogy a feketék sokkal nagyobb számban esnek rendőri túlkapások - gyakran halálos - áldozatául, mint fehérek. Egy prominens emberi jogi aktivista, Raquel Willis szerint Owens egyszerűen „feketeellenes … és utálja a tényeket.”

Obamát szintén megveti, mint mondta, „semmit sem tett az országért”, mert utálja azt. Azt pedig „abszolút aljas” feltételezésnek találta, hogy Obama azt írta a könyvében Trump megválasztásáról, hogy ez a rasszista, fehér Amerika zsigeri válasza volt az első fekete elnökre.

Candace Owens a podcast-showja felvételén Nashville-ben. Fotó: JASON KEMPIN/Getty Images via AFP

A republikánus poszternő hangos kritikusa a Black Lives Matternek is, a mozgalom szerinte nem más, mint „egy csapat csecsemő nyavalygása, akik úgy tesznek, mintha el lennének nyomva azért, hogy felhívják magukra a figyelmet”. Május 23-án épp egy olyan „dokumentumfilmet” készül bemutatni, amelyben ígérete szerint leleplezi, hogy Patrisse Cullors, a Black Lives Matter mozgalom egyik alapítója csaló. Cullorsról úgy gondolja, hogy elsikkasztotta a BLM-hez befolyt adományokat, és hat házat vett magának belőle.



Azt is állította, hogy Soros György finanszírozta a George Floyd gyilkossága által kiváltott tüntetéseket, Floydról pedig, hogy bűnöző volt, „egy szörnyű ember”, és „rosszul van” attól, hogy mártírt csinálnak belőle.

Utóbbi volt az, ami Dave Chappelle komikusnál annyira kiverte a biztosítékot, hogy 8:46 című műsorában bele is szállt. Owens szerinte csak „egy idióta, akinek jó a kifejezőkészsége”. A George Floydot érintő kijelentéseire azt mondta: „Nem érdekel, ha (Floyd) személyesen rúgott Candace Owens büdös puncijába. Nem tudom, hogy büdös-e, de úgy képzelem, az.” Owens Twitteren úgy reagált a műsorra, hogy ő sosem fog azok közé tartozni, akik szájzárat tennének a komikusokra, és Chappelle-t legendának nevezte. Később a műsorra reflektálva Chappelle még elmondta, hogy Candace Owens „kegyetlen, veszélyes, és a tökéletes ellentéte minden fekete nőnek, akivel csak életemben találkoztam”. A komikus egy dologért kért bocsánatot: azért, hogy azt mondta, Owensnek jó a kifejezőkészsége.

A híres amerikai feketék között nem sok támogatója van, de Kanye West közéjük tartozik.

A rapper, aki Trumpot is nagyon kedveli, kijelentette Owensről, hogy „szereti a gondolkodását”, és ezzel egy csapásra nagy barátok lettek. Owens és West együtt vett részt azon az interjún is, ahol West kinyilatkoztatta, hogy a 400 évnyi rabszolgaság választás kérdése volt a feketék részéről. A konzervatív aktivista legutóbb is Kanye West pártját fogta, amikor a zenész gyakorlatilag posztok és videók tömegében nyilvánosan zaklatta válófélben lévő feleségét, Kim Kardashiant.

Nácik, feminácik, covidnácik

Owens számtalanszor beszélt arról is, hogy a fehér felsőbbrendűség és a nacionalizmus jelentőségét és hatásait eltúlozza a média.

Apropó, nacionalizmus: egy másik, nagy vihart kavart megszólalásában azt fejtegette, hogy Hitler nem volt nacionalista, és hogy ha csak Németországban csinálta volna, amit csinált, az rendben lett volna.

„Nekem valójában semmi bajom a nacionalizmust szóval. Úgy gondolom, hogy a definíciót megmérgezik azok az elitisták, akik valójában globalizmust akarnak. Én globalizmust nem akarok - mondta. - Amikor azt mondjuk, hogy nacionalizmus, az első dolog, amire az emberek gondolnak, legalábbis Amerikában, az Hitler. Nemzetiszocialista volt, de ha Hitler csak Németországot akarta naggyá tenni, hogy a dolgok jól menjenek, oké, rendben. A probléma az, hogy … Németországon kívül voltak álmai. Globalizálni akart. Azt akarta, hogy mindenki német legyen, mindenki németül beszéljen. Hogy mindenki máshogy nézzen ki. Számomra ez nem nacionalizmus.”

Ezért nagyon sok kritikát kapott, később azzal próbálta magyarázni a kijelentését, hogy Hitler pszichopata volt ugyan, de nem lehetett nacionalista, hiszen „egy nacionalista nem öli meg a saját népét”. Az antifa egyébként szerinte károsabb, mint a Ku Klux Klán, és utóbbit demokrata terrorszervezetnek tartja.

Ha már ölés, akkor muszáj megemlítenünk az abortuszt is, mint konzervatív vesszőparipát. Owens szerint az abortusz célja „a fekete babák kiirtása”. Így nem meglepő, hogy

a feminizmust is utálja, és ebből következően a MeToo mozgalom is hülyeség, ugyanis szerinte abból indul ki, hogy a nők gyengék, buták és következetlenek.

Más nőkkel sem kíméletes, és ehhez még feltétlenül demokratának sem kell lenniük (bár nem hátrány). Egy republikánus képviselőnő például becsületsértés miatt perelte be. Szintén híres az az eset, amikor Twitteren azt sugallta, hogy „valami biokémiai változás” történik azokkal a nőkkel, akik nem házasodnak meg és/vagy szülnek gyereket, majd betaggelte „bizonyításként” Sarah Silverman, Chelsea Handler és Kathy Griffin komikusokat. Egyszer pedig azt mondta, ha Michelle Obamát olyan tiszteletlenül kezelte volna a média, mint Melania Trumpot, akkor már tüntetések lettek volna miatta. Arról persze gálánsan megfeledkezett, hogy Trump nejét senki sem nevezte tűsarkús majomnak.

LMBTQ kérdésekben mutat ugyan liberális elhajlást, de minimálisan: csak a melegházasságot támogatja, és azt, hogy a már nemet váltott transzneműek jelentkezhessenek a katonasághoz.



Azonban míg az abortusszal kapcsolatban valahogy nem fontos a saját testünk fölötti rendelkezéshez való jog, addig a koronavírussal kapcsolatban ő is pontosan erre hivatkozott. Nemcsak a lezárásokat vagy a maszkot ellenezte, hanem az oltást is: állítása szerint nincs beoltva és soha nem is lesz. Emiatt tavaly decemberben Trumpnak is ellentmondott, aki a műsorában azt találta mondani, nem veszélyes a vakcina és nem halnak meg miatta emberek. Januárban a talk showjában Owens még ennél is tovább ment: kijelentette, hogy

még a halálos ágyán sem kérné a covid elleni védőoltást, még akkor sem, ha az megmentené az életét.

Számtalan alkalommal terjesztett fals információkat a koronavírussal, maszkokkal, oltásokkal és halottak számával kapcsolatban.

Nem lehet tudni, hogy az Alapjogokért Központ által Budapestre ejtőernyőzött „konzervatív politikai dzsemborin” miről fog beszélni pénteken, mindenesetre biztosan kedves lesz a Fidesz szívének. Akár a konzervatív családi értékek lesz a téma, akár az orosz fél ukránokkal szembeni tetteinek relativizálása, akár a migráció, állva fogják megtapsolni.