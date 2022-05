Börtönkolóniába küldtek 900 mariupoli hadifoglyot

Börtönkolóniákra küldtek 908 ukrán katonát, akik Mariupolban, az Azovsztal acélgyárban adták meg magukat, közölte szerdán Maria Zaharova, az orosz külügyminisztérium hírhedten véresszájú, személye elleni szankciókkal sújtott szóvivője. Mint mondta, a szerdáig magukat megadó 959 ukrán közül 51-et kezelnek kórházban, a többieket büntetőtáborba küldték. Az oroszok hivatalos tájékoztatása szerint az elmúlt 24 órában további 771, összesen már 1730 ukrán adta meg magát.

Kapitulált ukrán katonák az Azovsztal acélgyár mellett, donyecki szakadár milicisták felügyelete alatt. Fotó: Sputnik via AFP

Ezek ellenőrizhetetlen és igencsak ellentmondásos adatok. Az ukránok hivatalosan nem erősítették meg, hogy hány katona adta meg magát, de ennél korábban még az oroszok is jóval kevesebbre becsülték a város két hónapon át tartó ostroma után az Azovsztal acélgyárba visszahúzódott ukrán erők létszámát. A megadás előtti utolsó nyugati becslések mintegy hatszáz katonáról szóltak. Az orosz adatok így felvetik a gyanút, hogy a kapituláció leple alatt lényegében tisztogatást végeznek a városban.

Gyenisz Pusilin, a szakadár "donyecki népköztársaság" vezetője közben azt állította, hogy az ukránok "legfőbb parancsnokai" még mindig a gyár területén bujkálnak.

Volodimir Zelenszkij elnök kedden azt mondta, "a legbefolyásosabb nemzetközi közvetítők" bevonásával egyeztetnek a kapituláló ukrán védők kiszabadításáról. Védelmi miniszterének helyettese pedig fogolycserét emlegetett, de több orosz politikus és vezető is azt követelte, hogy Mariupol védőit állítsák bíróság elé. Pusilin pedig egyenesen "háborús bűnösöket" és "nacionalistákat" emlegetett, mondván "ha az ellenség leteszi a fegyvert, a bíróságnak kell döntenie a sorsáról. Ha náci bűnözőkről van szó, őket vád alá kell helyezni". (Via The Guardian)