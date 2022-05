Az ukrán nők megerőszakolása miatt tiltakozó nő rohant be félmeztelenül a vörös szőnyegre Cannes-ban

Fotó: VALERY HACHE/AFP

Pénteken egy félmeztelen nő rohant be Cannes-ban a vörös szőnyegre a Palais des Festivals épülete előtt, aki az ukrán nőkkel szemben elkövetett orosz erőszak miatt tiltakozott.

A nő testére ukrán nemzeti színek voltak felfestve, és angolul a "STOP RAPING US", azaz a ne erőszakoljatok minket! felirat. A nőt a biztonsági őrök körbekerítették egy kabáttal, majd kivezették. A Reuters beszámolója szerint mindez annyira gyorsan történt, hogy még a zenekar sem hagyta abba a zenélést. A helyszínen amúgy Idris Elba és Tilda Swinton főszereplésével készült Three Thousand Years of Longing című film világpremierje zajlott éppen.