Magyarországon kívül egyetlen olyan ország van, ahol a belügyminiszter felel az egészségügyért is

Ez az ország pedig nem más, mint a Pápua Új-Guinea mellett fekvő Nauru sziget, vette észre a Népszava.

Mutatjuk:

Nauru egy Budaörs összterületénél kisebb, körülbelül 10 ezer lakosú ország, amelynek kabinetjének is mindössze 7 tagja van. A naurui tárcavezető, Isabella Dageago azonban Pintér Sándor magyar belügyminiszterrel szemben inkább az egészségügyhöz ért: ő ugyanis végzettsége szerint ápoló, és ő adta be az első koronavírus elleni védőoltást is.



A lap mind a 193 ENSZ-tagállamot, valamint Koszovó, a Palesztin Hatóság és Tajvan kormányzati felépítését is megvizsgálta, és úgy jutott erre az eredményre.



A múlt héten derült ki, hogy az új Orbán-kormányban az egészségügynek és az oktatásnak nem lesz külön tárcája, hanem a belügyminisztérium és Pintér Sándor keze alá fog tartozni.

A Népszava a gyűjtés során arra is rájött, hogy alig van olyan ország, ahol ne lenne külön felelőse az egészségügynek és az oktatásnak. A kivételt jellemzően az olyan szövetségi berendezkedésű államok jelentik, ahol az egyik vagy mindkét terület a regionális kormányzatok feladatkörébe tartozik: Bosznia-Hercegovina, Svájc, Belgium és Kanada tartozik ide. Monacoban ugyan van egészségügyi miniszter, de az oktatás a belügy alá tartozik.

Hasonló a helyzet a majdnem ugyanakkora népességű Liechtensteinben: a 7 fős kormányában egyetlen ember fogja össze a bel- és az oktatási ügyeket, a gyógyászati kérdésekben pedig a szociális ügyekért felelős miniszter az illetékes. Bizonyos tekintetben a Luxemburgi Nagyhercegség és Új-Zéland is kilóg a sorból, mivel mindkét államban általános gyakorlat, hogy egy-egy politikus egyszerre több miniszter portfólióért is felelős.