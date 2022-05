WHO: Félelmetes kihívásokkal néz most szembe a világ a covid, a háború és a majomhimlő miatt

A WHO vezetője, Tedros Adhanom Ghebreyesus szerint a világ most „félelmetes” kihívásokkal néz szembe: a koronavírussal, az ukrajnai háborúval és a majomhimlővel. Az Egészségügyi Világszervezet szakértői Genfben tárgyaltak a most már 15 országban is észlelt majomhimlőről.

Európában, az Egyesült Államokban, Kanadában, Ausztráliában és Izraelben már több mint 80 esetet erősítettek meg, a lakosságot érintő kockázat ennek ellenére viszont állítólag alacsony. A Közép- és Nyugat-Afrika távoli részein gyakori majomhimlő nem terjed könnyen az emberek között, és a betegség általában enyhe lefolyású. Az Egyesült Királyság egészségügyi szolgálata szerint a legtöbb ember, aki elkapja a vírust, néhány héten belül felépül.

A fertőzöttek számára először Belgium rendelt el háromhetes karantént, azóta az Egyesült Királyságban is bejelentették, hogy a majomhimlős esetek kontaktjainak három hétig kell karanténban lenniük.

A BBC a Guardianra hivatkozva azt írja, hogy az Egyesült Királyságban hétfőn várhatóan újabb megerősített majomhimlős eseteket jelentenek majd be.

A WHO korábban – az érintett országok megnevezése nélkül – közölte, hogy számos további gyanús esetet vizsgálnak, és figyelmeztettek, hogy a legtöbb esetben valószínűleg tényleg majomhimlős esetekről van szó.

Európában az Egyesült Királyságon kívül Spanyolországban, Portugáliában, Németországban, Belgiumban, Franciaországban, Hollandiában, Olaszországban, Svédországban és legutóbb Ausztriában és Svájcban is találtak majomhimlős eseteket.

Az Egyesült Királyságban eddig húsz esetet azonosítottak. Susan Hopkins, az Egyesült Királyság Egészségbiztonsági Ügynökség (UKSHA) vezető orvosi tanácsadója szerint „napról napra több esetet észlelnek”, de szerinte a lakosságot érintő kockázat továbbra is „rendkívül alacsony”, mivel az eseteket eddig főként meleg vagy biszexuális férfiak körében találták.

Bár a majomhimlő ellen nincs külön vakcina, több ország is közölte, hogy van készleten himlő elleni oltóanyaguk, amely körülbelül 85 százalékban hatékony a fertőzés megelőzésében, mivel a két vírus hasonló.

Egyelőre nem világos, hogy miért terjed most a majomhimlő. Az egyik lehetőség, hogy a vírus valamilyen módon megváltozott, bár jelenleg kevés a bizonyíték arra, hogy ez egy új változat. (BBC)