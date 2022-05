Zelenszkij a davosi konferencián tart beszédet

A svájci Világgazdasági Fórum hétfőn Volodimir Zelenszkij ukrán elnök videón közvetített beszédével kezdődik.

„Ez a világ legbefolyásosabb gazdasági platformja, ahol Ukrajnának is van mondanivalója” - mondta Volomidir Zelenszkij ukrán elnök egy korábbi beszédében.

A kongresszuson mutatják be az Ukrajna Ház Davos nevű projektet is, ami a biztonságról, a szankciókról, a humanitárius segítségnyújtásról, Ukrajna újjáépítéséről szól. Az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen, Olaf Scholz német kancellár és Jens Stoltenberg NATO-főtitkár is felszólal a találkozón.

Davos szervezői márciusban megszakították a kapcsolatot orosz cégekkel és tisztviselőkkel, és bejelentették, hogy a nemzetközi szankciók hatálya alatt álló személyeket nem látják szívesen a rendezvényen.

A svájci város főutcáját orosz háborús bűnösök házává alakították át ukrán művészek, akik azt remélik, üzenetük így eljut a világ vezetőihez - írja a Reuters. A kiállításon levetítenek egy filmet is, ami több ezer olyan képből áll, amin halott civilek és lebombázott házak láthatók.

(Guardian)