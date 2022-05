Hat év börtönt kaphat a fotós, aki kiskorúakat fotózott meztelenül és vett rá szexre, miközben modellkarrierrel hitegette őket

A Pesti Központi Kerületi Bíróság zárt előkészítő ülésen hat év börtönbüntetésre ítélte Sz. K. J-t, akit 14. életévét be nem töltött személy sérelmére egyéb hatalmi vagy befolyási viszonnyal visszaélve elkövetett szexuális visszaélés, hatrendbeli 18. életévét be nem töltött személy sérelmére egyéb hatalmi befolyási viszonnyal visszaélve elkövetett szexuális visszaélés és 18. életévét be nem töltött személlyel kapcsolatban fennálló egyéb hatalmi vagy befolyási viszonnyal visszaélve elkövetett gyermekpornográfia bűntettével vádolt az ügyészség. A férfit hat évre eltiltották a közügyektől is. Az ítéletet az ügyészség tudomásul vette, míg a vádlott és védője fellebbezést jelentett be, ezért az ítélet nem jogerős.

A Pesti Központi Kerületi Bíróság épülete. Fotó: Jászai Csaba/MTI/MTVA

A fotózással foglalkozó férfi 18 év alatti – illetve esetenként 14 év alatti – lányokat vett rá arra, hogy modellt álljanak neki. A lányokat a közösségi médián keresztül kereste meg és felajánlotta, hogy segít nekik a modellkarrierjük elindításában.



Eleinte a lányok ruhában szerepeltek a fotókon, később viszont készültek róluk fehérneműs, bikinis, majd félmeztelen, meztelen felvételek is. A kiskorú lányok a felvételek készítését önként vállalták, mivel érdekelte őket a modellkedés és elhitték, hogy segíthet a karrierjükben, ha minél kevesebb ruhában, vagy ruha nélkül – esetleg pornográf tartalommal – készülnek róluk képek.

Előfordult olyan is, hogy a férfi szexuális kapcsolat létesítésére, illetve szexuális cselekmény végzésére vette rá a lányokat. Ezekről a férfi fényképeket és videófelvételeket is készített. A vádlott minden esetben tisztában volt azzal, hogy lányok kiskorúak.

A zárt előkészítő ülésen a vádlott beismerte a bűnösségét és lemondott a tárgyaláshoz való jogáról. A bíróság ezt a nyilatkozatot elfogadta és a hatályos eljárásjogi szabályok szerint nem vizsgálta sem azt, hogy a vádirati tényállás megalapozott-e, sem a bűnösség kérdését, így bizonyítási eljárást sem folytatott le. A bíróság a felszólalásokat és a vádlott utolsó szó jogán tett nyilatkozatát követően ítéletet hirdetett.

A bíróság a büntetés kiszabásakor enyhítő körülményként értékelte a vádlott beismerését, azt, hogy lemondott a tárgyaláshoz való jogáról, így gyorsítva az eljárást, és, hogy bocsánatot kért a sértettektől. Súlyosbító körülményként vette figyelembe azt, hogy a férfi büntetett előéletű, valamint a többszörös halmazatot, azt, hogy tettei a társadalomra veszélyesek voltak, és azt is, hogy a vádlott hosszú időn keresztül manipulálta a kiskorúakat.

A bíróság a férfi letartóztatását a másodfokú eljárás jogerős befejezéséig fenntartotta, ám ez a végzés nem végleges.