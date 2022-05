Megbírságoltak egy ausztrál sajtgyárat a bűz miatt

Több mint 9000 ausztrál dollárra, vagyis csaknem 2,5 millió forintra bírságolta az ausztrál Victoria állam környezetvédelmi hatósága a Yarra Valley Dairy sajtgyárat Yering városában, mert az üzemből "földjegyeket mutató savanyodott tejszag" áradt a város felé, ha onnan fújt a szél. A hatóság szerint a cég nem akadályozta meg az "észszerűtlen" bűz terjedését, pedig az elég erős volt ahhoz, hogy "kellemetlenséget" okozzon a város lakóinak.

A bírság nem előzmények nélküli. A környezetvédelmi hatóság már 2021-ben megbírságolta a bűz miatt a sajtgyárat, de akkor a büntetést az állam polgári és közigazgatási bírósága felülbírálta. A környezetvédelmi hatóság azonban nem adta fel, októberben kiegészítette korábbi végzését, majd decemberben helyszíni szemlét is tartott.

Ellenőreik szerint a Yarra Valley ugyan bizonyos követelményeiknek eleget tett, de az összeset nem teljesítette, a bűz pedig továbbra is érzékelhető maradt. Mi több, ha ellenőreik szélirányba fordultak, kifejezetten kellemetlen is volt a szag, közölte Jeremy Settle, a környezetvédelmi ügynökség helyi vezetője. (Via The Guardian)