Uniós bűncselekménnyé nyilvánítaná az Európai Bizottság a szankciók megsértését

Két javaslattal állt elő az Európai Bizottság, amelyek Ursula von der Leyen elnök szerint segíthetnek még nagyobb nyomást helyezni Vlagyimir Putyinra és barátaira.

A Bizottság egyrészt „uniós dimenziójú bűncselekménnyé” nyilvánítaná az Oroszországgal szembeni szankciók megsértését. Alapvetően olyasmik tartoznak ide, mint a terrorizmus, az emberkereskedelem, a pénzmosás vagy a pénzhamisítás.

Úgy érvelnek, hogy a szankciók be nem tartása is különösen súlyos bűncselekménynek tekinthető, mivel veszélyezteti a békét és a biztonságot, ráadásul határokon átívelő jellege van, és a tagállamok többsége amúgy is bűncselekményként kezeli, tehát teljesülnek az uniós szerződésekben meghatározott feltételek. A javaslat szerint szankciósértésnek számítana az érintett vagyon eltitkolása is.

Ursula von der Leyen Fotó: ROB KIM/Getty Images via AFP

A második javaslat bővítené az illegálisan szerzett vagyon visszaszerzésére kijelölt hivatalok jogkörét, hogy hatékonyabban azonosíthassák a szankció alá eső vagyonokat, és gyorsabban dönthessenek a befagyasztásukról. Szeretnék, ha a szankciók megsértését is büntethetnék vagyonelkobzással.

A tagállamokban pedig új intézményeket hoznának létre, hogy a befagyasztott vagyon ne veszítse el az értékét, vagy ha túl költséges lenne megtartani, hamar eladhassák.