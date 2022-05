Kate Moss vallomásában cáfolta Amber Heard állítását, aki szerint Johnny Depp őt is bántalmazta

Már Kate Mosst is beidézték Johnny Depp és Amber Heard nyilvános, hetek óta élő egyenesben közvetített tárgyalására, ami ha minden igaz, a héten – az eredeti tervek szerint május 27-én – véget ér. Depp 50 millióra perli volt feleségét annak 2018-ban írt véleménycikke miatt, amelyben Heard az őt ért családon belüli erőszakról írt, anélkül, hogy abban név szerint említette volna volt férjét.

Kate Moss brit szupermodell a kilencvenes évek közepén évekig volt együtt Depp-pel. Azt, hogy beidézték, Depp a volt feleségének, Heardnek köszönheti, a színésznő ugyanis azzal próbálta alátámasztani azt, hogy Depp le akarta lökni a lépcsőn Heard húgát, hogy az egyik tárgyalási napon felidézett egy sztorit, miszerint úgy tudja, Depp egyszer már lelökött valakit egy lépcsőn. Amikor a húgával kapcsolatos lépcsős sztoriról beszélt, Heard úgy fogalmazott, hogy akkor „azonnal” „Kate Mossra és a lépcsőre” gondolt. Depp ügyvédei ennek látványosan örültek, korábban ugyanis nem idézhették be Kate Mosst, mondván, hogy nem kapcsolódik a konkrét ügyhöz. Heard ezzel a mondatával viszont megnyitotta a kapukat Depp ügyvédei előtt, hogy eloszlathassák a pletykákat, miszerint Depp lelökte a modellt egy lépcsőn még a kilencvenes években.

Heard egyébként már a korábbi, 2020-as, még az Egyesült Királyságban folytatott per során is azt állította, hogy Depp lelökte Kate Mosst egy lépcsőn. Azt mondta, két embertől is ezt hallotta.

„Soha nem lökött meg, nem rúgott meg és nem dobott le semmilyen lépcsőn”

Moss videón jelentkezett be angliai otthonából, tanúvallomása mindössze három percig tartott.