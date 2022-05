Kemenesi Gábor szerint látszólag igazi európai járvánnyá kezdi kinőni magát a majomhimlő

„Látszólag igazi európai járvánnyá kezdi kinőni magát a majomhimlő. Azért látszólag, mert a terjedési láncolat elemei továbbra is csak részben kerültek feltárásra így nehéz bármit is pontosan megítélni. A legtöbb virológus (én is) közben egyre feszültebb figyelemmel kísérik az eseményeket, az esetszámok növekedése sosem jó” - írja posztjában Kemenesi Gábor virológus, a pécsi Szentágothai János Kutatóközpont Virológiai laboratóriumának munkatársa.



A szakember azt írja, bár a vírus alapvető tulajdonságainak megváltozására nem számítanak, minél többen kapják el a fertőzést, annál nagyobb esélye van a majomhimlőnek, hogy adaptálódjon az emberi terjedéshez. Ugyanakkor Kemenesi kiemeli, hogy a himlővírus esetében teljesen más mechanizmusok játszanak ezekben szerepet, mint a koronavírusok esetében. Erről bővebben is beszélt két napja a 444 cikkében is.

A virológus azt is fontosnak tartja, hogy kerüljük a megbélyegzést. A belgiumi eseteket ugyanis részben egy fétisfesztiválhoz kötik, a spanyolországiakat pedig egy felnőttszaunához. Ide akár egészen különböző helyszínekről utazhatnak emberek, akik aztán szoros testi kapcsolatba kerülnek egymással, megkönnyítve a fertőzés terjedését.



Arra már az ENSZ HIV/AIDS-re vonatkozó Közös Programja (UNAIDS) is figyelmeztetett, hogy a melegek érintettsége miatt máris megjelent a homofóbia a majomhimlőről szóló beszámolókban, pedig a megbélyegzés csak akadályozza a hatékony fellépést. Mindenki veszélyeztetett, aki majomhimlős beteggel érintkezik, nem csak azok, akik homoszexuális kapcsolatot létesítenek velük.

Kemenesi posztjában a vírusról rendelkezésre álló információkat is összegzi. Ezek szerint a mostani vírus nagyon hasonló a 2018-ban, több helyen is leírt vírushoz, annak egy leszármazottja lehet. „Egyelőre csupán annyit tudni, hogy vannak változások a genomban, ami egy természetes folyamat eredménye, ám ezek száma némileg magasabb a vártnál. A vírus alapvető tulajdonságain azonban ezek sem változtatnak, közeli kontaktusra van szükség a terjedéshez és a mostani helyzetben, a jelenlegi adatok alapján továbbra is jól körülhatárolható közösségeket érint” - írja.