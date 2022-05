Már tízmilliárdokkal nagyobb a Mészáros Lőrinc nevén lévő vagyon Csányi Sándorénál

Meglepetés nincs, Mészáros Lőrinc nevén van a legnagyobb vagyon Magyarországon az évente megjelenő vagyonbecslő kiadvány szerint.

A 100 leggazdagabb magyar című, csütörtökön megjelenő lap szerint szinte reménytelen vállalkozás összeszámolni, hogy hány cég van Mészáros nevén és ezekből mekkora vagyonra tehetett szert. Mindenesetre 480 milliárd forintig azért összeszámolták, és ebben nincs benne a közelmúltban 35 évre elnyert autópálya koncesszió. (A Forbes tavaly év végén megjelenő kiadványa is kb. ekkorára, 488,1 milliárdra becsülte a magasra jutott felcsúti üzletember vagyonát.)

Akárcsak tavaly, idén is második Csányi Sándor. Az OTP első emberének vagyona összességében egy év alatt nem gyarapodott, maradt 420 milliárd forint, ami a lap szerkesztői szerint jórészt a bank tetemes tőzsdei árfolyam veszteségének köszönhető.

Először dobogós Felcsuti Zsolt, a szerszámgép-alkatrészeket, csiszolószerzsámokat, valamint hűtő- és fűtőberendezéseket gyártó multinacionális cég, az MPF Holding tulajdonosa. Az 52 éves üzletemberről annyit jegyez meg a lap, hogy egy svájci kitérő után hazatérve vette át az apja cégét, és fejlesztette azt meghatározó nemzetközi vállalatcsoporttá. Nem vett részt a privatizációban és semmilyen, az állammal kapcsolatos üzletben. Tavaly 246 milliárdosra becsülték a vagyonát, idén 345 milliárdra. Ezt az ugrást egy nemzetközi tanácsadó számítása alapozta meg, amelyik 340 milliárdra értékelte a Felcsuti 88 százalékos tulajdonában lévő céget, ehhez tették még hozzá a magyar szerkesztők az elmúlt években felvett osztalékokat.



Felcsuti előrelépésével Gattyán György a 4. helyre csúszott vissza. Nagyot vagyonosodott Jellinek Dániel is, és először bukkant fel a top 100-ban a volt felesége, az Indotek Group kisebbségi tulajdonosa, Hermann Kamilla is.

A miniszterelnök veje, Tiborcz István egy helyett lépett előre, 36. A tavalyi kiadványban 39 milliárd forintra becsülték a vagyonát, az ideiben már 45 milliárdra. Ezzel egyébként megelőzte a Wizzair-tulajdonos Váradi Józsefet, aki tavaly még előtte volt a listán. Váradi vagyonát 42 milliárdosra becsülik.

A kiadvány becslései és számításai szerint az ország első száz emberének összvagyona a válság és a pandémia ellenére sem csökkent , - 2021-ben elérte a 6223, 5 milliárdot. A növekedés egy év alatt megközelítette a 637 milliárd forintot. Az idei első százba legkevesebb 12,7 milliárd forinttal lehetett bekerülni.

A listán lévő üzletemberek jelentős része továbbra is ingatlanfejlesztésben utazik, de a szerkesztők megjegyezése szerint egyre többen fektettek be már tavaly is az energetikába, ezen belül is a szolár technikába. A naperőművek értékét és jelentőségét az idén kirobbant energiakrízis még jobban emeli. Olyan üzletemberek is felfigyeltek erre a lehetőségre - többek közt Albrecht Ottó, Ináncsy Miklós, - akik korábban soha nem invesztáltak az energetikába.