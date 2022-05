A Magyar Reklámszövetség nem támogatja a reklámadót, mert az káros a teljes magyar gazdaságra

Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter a csütörtöki kormányinfón bejelentette, hogy 2023. január 1-től visszatér a reklámadó, amitől 15 milliárd forint plusz bevételt remél a kormány. Azt mondták, az extraprofit-alapú különadókból és a reklámadó visszavezetéséből származó bevételek 40 százalékban járulhatnak hozzá az idei és a jövő évi hiány pótlásához.

Nagy Márton még az MNB alelnökeként a jegybank 2016-os üzleti jelentésének és beszámolójának általános vitája alatt az Országgyűlés plenáris ülésén 2017. október 18-án. Fotó: Kovács Tamás/MTI/MTVA

A Magyar Reklámszövetség és társszövetségei fenntartják az álláspontjukat: a reklámadó káros a teljes magyar gazdaság számára, és nem támogatják a különadó visszavezetését, hiszen a gyengülő makrogazdasági környezet és a bejelentett vállalati, szektoriális különadók már önmagukban rontják a reklámipar teljesítményét.

A reklámipar a gazdaság multiplikátoraként bizonyítottan a gazdaságot erősíti, annak visszafogása kontraproduktívan hat a gazdasági stabilizációra, a gazdasági fejlődésre és GDP-re – közölték.

Azt írják, a reklámipar érti, hogy a magyar gazdaság nehéz helyzetben van, és szeretne részt vállalni a kihívások megoldásában, de a reklámipar egyhangú szakmai véleménye szerint a reklámadó éppen a kívánatos gazdasági stabilizáció és növekedés ellen hat:

A reklámszektorban nincs extraprofit, így a különadók bevezetésének azon indoklása, hogy „extraprofit”-ra vonatkozik a reklámadó szempontjából nem releváns: a 2021-es hazai médiatorta mérete nominális értéken a covidválság után még mindig nem érte el a 2019-es szintet (0,2 százalékkal csökkent 2019-hez képest).

A gyengülő gazdasági környezetben és az új vállalati különadók mellett bejelentett reklámadó a hazai médiaszereplők profitabilitását negatívba taszíthatja: a legnagyobb hirdetői szektorokra kivetetett extra profit adók (bank-, gyógyszer-, energia-, távközlési iparágak és kereskedelmi láncok stb.), illetve az általános dekunjukturális helyzet, az elszabaduló infláció és a bizonytalan piaci kilátások biztosan a hirdetési büdzsék jelentős csökkenését eredményezik, csökkentve az amúgy sem erős pénzügyi eredményeket felmutató reklámipar megadóztatható árbevételeit, vagyis az extraprofitot nem termelő kommunikációs iparág többszörösen szenvedi el a tervezett intézkedések káros hatását.

A reklámadó a covidválságból éppen talpra álló és az orosz-ukrán háború miatt újabb gazdasági válságba csöppenő tartalom-előállítással foglalkozó hazai médiavállalatokat minden bizonnyal még előnytelenebbül érinti majd, mint a globális hirdetési platformokat (pl. közösségi médiát).

A reklámadó nemcsak a kommunikációs iparágra, hanem a teljes magyar gazdaságra káros hatással bír, mivel a reklám a gazdaság motorjának hajtóereje: ahogy az MRSZ reklámgazdasági hatástanulmánya egyértelműen kimutatta, minden reklámra elköltött 1 forint 10 forinttal növeli a magyar gazdaság teljesítményét, azaz ennyivel járul hozzá a GDP-hez.

A Magyar Reklámszövetség a kommunikációs iparág más szakmai szervezeteivel együtt 2014 óta, a reklámadó koncepciójának felmerülésének kezdetétől egységesen fejezte ki a tiltakozását a különadóval szemben. 2019-ben, a reklámadó felfüggesztésekor üdvözölték a kormány döntését és azt remélték, hogy a felfüggesztési időszak végeztével a reklámadót végérvényesen kivezetik.

Az MRSZ és a társszervezetei (MRSZ OOH (Közterület) Szövetség, Direkt- és Interaktív Marketing Szövetség, Interactive Advertising Bureau Hungary, Magyar Lapkiadók Egyesülete, Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete, Magyarországi Kommunikációs Ügynökségek Szövetsége, IAA Reklám Világszövetség Magyar Tagozat) most is – ahogy korábban is jelezték – elkötelezettek a magyar gazdaság stabilitásának előre mozdításában és a magyar piacon működő médiavállalatok, kreatív ügynökségek, hirdetők, piackutatók stb. számára az azonos versenyfeltételek megteremtésében és nyitottak a kormánnyal való együttműködésre, szakmai egyeztetésre, hogy támogassák a jogalkotói célokat.