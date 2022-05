Két év után mehetnek ismét turisták Japánba

A szigetország kormánya bejelentette, hogy a következő hónaptól 98 országból ismét fogadnak látogatókat, de egyelőre csak csoportokat fogadnak, az egyéni utazásoknak még nem jött el az ideje.

A kormány már múlt héten elkezdett lazítani a koronavírus-járvány miatt elrendelt korlátozásokon, és május végén már amerikai, ausztrál, thaiföldi és szingapúri kisebb csoportokat is beengedtek.

Fotó: HISAO AOKI/The Yomiuri Shimbun via AFP

A csütörtöki engedménnyel már 98 országból érkezhetnek turisták június 10-étől kezdve, beleértve az uniós országokat, és hétre növelik a repterek számát, ahol ismét leszállhatnak külföldieket szállító gépek.

Minden utasnak rendelkeznie kell egy friss negatív teszttel. Akinek három oltása van, az megúszhatja, hogy a helyszínen is kelljen egyet tesztelnie, illetve egyes országok esetében előírhatják még a háromnapnyi helyszíni karanténozást is, de a három oltással ezt is meg lehet úszni.

Japánban még mindig szigorú maszkviselési szabályok vannak, és ezek betartását elvárják a turistacsoportoktól. A kormány egyelőre napi 20 ezer embert tervez maximum beengedni az országba, és a további enyhítések majd fokozatosan jöhetnek. (AFP)