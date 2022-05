Kommandósok szálltak ki a szlovák diáklányhoz, aki iskolai tömegmészárlásról posztolt

A szlovák rendőrség különleges egysége jelent meg egy pöstyéni diáklány otthonában, miután a lány egy iskolai tömegmészárlásról posztolt a közösségi oldalán. A rendőrség nem akarta alábecsülni az esetet, ezért szálltak ki az érettségiző lány otthonához, mondta a nagyszombati járás rendőrségének szóvivője, Mária Linkešova.

A lány beismerte tettét. Azt mondta, csak viccnek szánta, mivel ő maga is abban az iskolában készül érettségizni hétfőn. Közösségi oldalán azt írta, lövöldözés volt az iskolában, 21 halottal.

A rendőrség figyelmeztette, hogy tettét akár bűncselekménynek is ítélhetik. "Noha ebben az esetben kiderült, hogy álhírről van szó, a lényeg, hogy olyan információról van-e szó, amely pánikot kelthet az emberekben" - magyarázta Linkešova. Ha a rendőrség veszélyesnek értékeli az ilyet, akkor rémhírterjesztés miatt eljárást indíthat. Ezért a szlovák jog alapján akár két évig terjedő szabadságvesztést is kiszabhatnak (Via Paraméter)