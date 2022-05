Megerősítette az orvosi kamara Kincses Gyulát, a szervezet elnökét

Bizalmat szavazott Kincses Gyulának, a szervezet elnökének a Magyar Orvosi Kamara országos küldöttközgyűlése. A 2019-ben elnökké választott Kincses maga kezdeményezett megerősítő szavazást, amelyen aztán 170 küldött 58 ellenében, 13 tartózkodás mellett újra bizalmat szavazott neki a további munkához.

Az orvoskamara az országos küldöttközgyűléssel egybekötve kongresszust is tartott, melyen pénteken Jenei Zoltán országos kórházfőigazgató is felszólalt, és amiről Szurovecz Illés kollégám részletesen be is számolt. (Via 24.hu)